Пятница, 10 Августа 2018 года
15:00:15 МСК

«Жёлтый» уровень погодной опасности продлён в Москве и области

Общество

В субботу в регионе установится погода без осадков, но с переменной облачностью

«Жёлтый» уровень погодной опасности продлён в Москве и области
Алексей Боголюбов. Москва. 1880-е

Москва, 10 августа 2018, 14:03 — REGNUM  В Москве и Подмосковье синоптики продлили на 11 августа «жёлтый» уровень погодной опасности в связи с высоким уровнем пожарной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным опубликованной инфографики, погода 11 августа останется потенциально опасной. Отмечается, что в столице России и Московской области сохраняется высокий уровень пожарной опасности. Синоптики сообщили, что в субботу, 11 августа, в регионе установится погода без осадков, но с переменной облачностью. Воздух прогреется до +26…+28 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за установившейся жары в столице России на станциях Московского центрального кольца (МЦК) начали раздавать пассажирам бутылки с питьевой водой.

Читайте также: На станциях МЦК начали раздавать воду из-за жары в Москве

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сводки погоды и мониторинг окружающей среды в Москве
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить