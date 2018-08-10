«Жёлтый» уровень погодной опасности продлён в Москве и области

Москва, , 14:03 — REGNUM В Москве и Подмосковье синоптики продлили на 11 августа «жёлтый» уровень погодной опасности в связи с высоким уровнем пожарной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным опубликованной инфографики, погода 11 августа останется потенциально опасной. Отмечается, что в столице России и Московской области сохраняется высокий уровень пожарной опасности. Синоптики сообщили, что в субботу, 11 августа, в регионе установится погода без осадков, но с переменной облачностью. Воздух прогреется до +26…+28 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за установившейся жары в столице России на станциях Московского центрального кольца (МЦК) начали раздавать пассажирам бутылки с питьевой водой.

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