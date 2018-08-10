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На станциях МЦК начали раздавать воду из-за жары в Москве

Общество

Бутылки с питьевой водой можно получить на станциях «Андроновка», «Владыкино», «Зорге» и «Окружная»

На станциях МЦК начали раздавать воду из-за жары в Москве
Иллюстрация: Publicdomainpictures.net
Вода в бутылках

Москва, 10 августа 2018, 13:19 — REGNUM  На станциях Московского центрального кольца начали раздавать пассажирам бутылки с питьевой водой из-за установившейся жары в столице. Об этом сообщается 10 августа в микроблоге Московского метрополитена в Twitter.

«Жарко? Не то слово! И мы снова раздаём воду. В этот раз на станциях МЦК Андроновка, Владыкино, Зорге и Окружная. Не проходите мимо!» — говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптики сообщили о возвращении жаркой погоды в Москву. В соответствии с прогнозом днём 10 августа воздух местами может прогреться до +28 градусов.

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Жара, засуха
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