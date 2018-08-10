В Москве построят 21 станцию метро к 2024 г. за пределами МКАД

Москва, , 12:18 — REGNUM 21 станцию метро за пределами МКАД построят в Москве до конца 2023 года. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, слова которого обнародовала пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

По его словам, всего в столице до конца 2023 года построят 58 станций метро, из них 21 появится за пределами МКАД.

Как передавало ИА REGNUM, 8 августа заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что с начала года в Москве было построено восемь станций метро, к концу года планируется открыть еще шестнадцать.

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