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В Москве построят 21 станцию метро к 2024 г. за пределами МКАД

Общество

Всего в столице до конца 2023 года построят 58 станций метро

В Москве построят 21 станцию метро к 2024 г. за пределами МКАД
Лазебный Иван © ИА Красная Весна
Сквозной состав в метро. Москва

Москва, 10 августа 2018, 12:18 — REGNUM  21 станцию метро за пределами МКАД построят в Москве до конца 2023 года. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, слова которого обнародовала пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

По его словам, всего в столице до конца 2023 года построят 58 станций метро, из них 21 появится за пределами МКАД.

Как передавало ИА REGNUM, 8 августа заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что с начала года в Москве было построено восемь станций метро, к концу года планируется открыть еще шестнадцать.

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Строительство метрополитена
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