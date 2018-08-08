В Москве к концу года планируют открыть 24 новых станции метрополитена

Москва, , 03:23 — REGNUM С начала года в Москве было построено восемь станций метро, к концу года планируется открыть еще шестнадцать, заявил заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, к концу августа планируется запуск нового участка Калининско-Солнцевской линии с семью станциями. Помимо этого планируется еще открыть участок Кожуховской линии от станции «Некрасовка» до «Косино», а также новый участок Сокольнической линии от «Саларьево» в «новую» Москву.

Хуснуллин отметил, что в целом ожидается открытие 24 станций и 50 км метро до конца текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, Марат Хуснуллин в беседе с журналистами заявил, что участок линии метро в Троицк в Москве будет строить китайская компания China Railway Construction Corporation (CRCC).

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