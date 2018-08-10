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Требования Степаненко к Петросяну могут быть опубликованы

Общество

Об этом сообщил адвокат Петросяна

Требования Степаненко к Петросяну могут быть опубликованы
Оноре Домье. Развод. «Я так убедительно представил вину противной стороны, что нам теперь не хватает только доказательства» (фрагмент). 1840

Москва, 10 августа 2018, 11:41 — REGNUM  Исковые требования Елены Степаненко, подавшей в суд на своего супруга юмориста Евгения Петросяна, могут быть опубликованы адвокатом ответчика Сергеем Жориным. Об этом сообщил 10 августа официальный Twitter радиостанции «Коммерсантъ FM».

«Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Евгения Петросяна, готов опубликовать исковые требования Елены Степаненко в рамках бракоразводного процесса между артистами», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/KFM936/status/1027819350751936512

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа артистка Елена Степаненко заявила, что считает «житейским делом» свой развод с юмористом Евгением Петросяном.

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Развод Степаненко и Петросяна
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