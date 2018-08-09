В Москве запускают первые электробусы: улучшится ли экология региона?

Москва, , 09:37 — REGNUM Полный перевод московского городского транспорта на электрические или водородные накопители энергии значительно улучшит экологическую обстановку в городе, считает операционный директор компании EnSol Technology, резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» Марат Хабибуллин. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, подобную политику уже стал проводить Китай и добился в этом деле положительных результатов.

«Благодаря правительственной экологической программе по борьбе со смогом улицы крупнейших городов переполнены десятками тысяч электроавтобусов и их количество растет в геометрической прогрессии. Кроме того, внедрение электробусов эффективно и с эстетической точки зрения — для улучшения внешнего вида мегаполиса. Так, например, распространенной практикой является замена троллейбусов электробусами, с последующим демонтажом троллейбусных линий передач», — подчеркнул он.

Напомним, как ранее заявил заместитель мэра Москвы по транспортным вопросам Максим Ликсутов, первые два электробуса и зарядные станции для них поступят в Москву в ближайшие дни и будут работать в тестовом режиме. На линию новый транспорт выйдет уже в сентябре 2018 года. Всего до конца года на улицах города появится 200 электрических автобусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте текущего года мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительства города обозначил главные транспортные проекты 2018 года. Главное место среди них занимает поставка первых электробусов. По его словам, московский бизнес находится в авангарде проектов по трансформации транспортного сектора столицы и ряда других важных инфраструктурных проектов, включая, среди прочего, повышение эффективности и экологичности системы городского освещения.

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