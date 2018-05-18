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Собянин пообещал москвичам электробусы

Общество

«Общественный транспорт Москвы даст фору любому европейскому»

Москва, 18 мая 2018, 01:09 — REGNUM  Автотранспорт в Москве будет пополнен электробусами, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин в программе «Наш город. Диалог с мэром» на «ТВ Центр».

Комментируя экологическую обстановку в городе, мэр заявил, что автотранспорт вносит свой «вклад» в загрязнения. Хотя в Москве — не самая худшая ситуация с этим.

«И сегодня общественный транспорт Москвы даст фору любому европейскому. Но, тем не менее, надо двигаться дальше, — сказал Собянин. — След этап — переход на электробусы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Собяин заявил, что экология для Москвы — основная проблема.

Читайте ранее в этом сюжете: «Москва – не самый плохой город»: Собянин рассказал о борьбе с выбросами

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