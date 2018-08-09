Увольнение режиссера «Стражей галактики» может стоить Walt Disney $10 млн

Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Компания Walt Disney Studios может потерять до $10 млн из-за увольнения режиссера «Стражей галактики» Джеймса Ганна, сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, режиссер не нарушал условия контракта, поэтому он может потребовать компенсации со стороны компании. Возможно, что Walt Disney не отпустят Ганна, а предложат ему вместо «Стражей Галактики-3» другой проект, в настоящее время стороны ведут переговоры, отмечает издание.

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Напомним, ранее сообщалось, что кинокомпания Walt Disney решила разорвать контракт с Джеймсом Ганном, который около десяти лет назад разместил в соцсетях оскорбительные шутки на тему ВИЧ-инфицированных и сексуального насилия.

Сам режиссер заявил о том, что с тех пор он изменился, однако руководство компании посчитало, что его прошлое поведение не имеет оправдания.

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