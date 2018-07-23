Понедельник, 23 Июля 2018 года
15:06:59 МСК

Звезды «Стражей галактики» высказались по поводу увольнения Джеймса Ганна

Культура

Крисс Пратт и Зои Салдана разместили сообщения в соцсети

Лос-Анджелес, США, 23 июля 2018, 14:52 — REGNUM  Крисс Пратт, комментируя увольнения Джеймса Ганна с должности режиссёра третьей части фильма «Стражи галактики», процитировал библию, а его партнёр по фильму Зои Салдана заявила, что она любит всех участников проекта без исключения. Они оба 23 июля опубликовали соответствующие сообщения в Twitter.

https://twitter.com/prattprattpratt/status/1021170389437755392

«Так помните, братья мои любимые: пусть каждый человек торопится слушать, но медлит с ответом, медлит с гневом», — написал Крис Пратт, процитировав Послание Иакова.

https://twitter.com/zoesaldana/status/1021128078334935040

«Я не хочу лгать, это были непростые выходные. Я возьму паузу и во всём разберусь прежде, чем выскажу своё мнение. Я только хочу, чтобы все знали, что я люблю ВСЕХ членов моей семьи GOTG (The guardians of the galaxy — ИА REGNUM )», — так Зои Салдана прокомментировала случившийся инцидент.

Читайте также: В Сенате США привали возбудить дело против уволенного режиссёра Disney

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что кинокомпания Walt Disney решила разорвать контракт с Джеймсом Ганном, который около десяти лет назад разместил в соцсетях оскорбительные шутки на тему ВИЧ-инфицированных и сексуального насилия. Несмотря на то, что Ганн заявил о том, что с тех пор он изменился, руководство компании посчитало, что его прошлое поведение не имеет оправдания.

Читайте ранее в этом сюжете: Компания Walt Disney расторгла контракт с режиссером Джеймсом Ганном

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Скандалы с участием деятелей культуры и шоу-бизнеса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить