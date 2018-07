Звезды «Стражей галактики» высказались по поводу увольнения Джеймса Ганна

Лос-Анджелес, США, , 14:52 — REGNUM Крисс Пратт, комментируя увольнения Джеймса Ганна с должности режиссёра третьей части фильма «Стражи галактики», процитировал библию, а его партнёр по фильму Зои Салдана заявила, что она любит всех участников проекта без исключения. Они оба 23 июля опубликовали соответствующие сообщения в Twitter.

«Так помните, братья мои любимые: пусть каждый человек торопится слушать, но медлит с ответом, медлит с гневом», — написал Крис Пратт, процитировав Послание Иакова.

«Я не хочу лгать, это были непростые выходные. Я возьму паузу и во всём разберусь прежде, чем выскажу своё мнение. Я только хочу, чтобы все знали, что я люблю ВСЕХ членов моей семьи GOTG (The guardians of the galaxy — ИА REGNUM )», — так Зои Салдана прокомментировала случившийся инцидент.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что кинокомпания Walt Disney решила разорвать контракт с Джеймсом Ганном, который около десяти лет назад разместил в соцсетях оскорбительные шутки на тему ВИЧ-инфицированных и сексуального насилия. Несмотря на то, что Ганн заявил о том, что с тех пор он изменился, руководство компании посчитало, что его прошлое поведение не имеет оправдания.

