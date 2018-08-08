Потепление угрожает флоре немецкого острова Зильт

Вестерланд, Германия, , 09:35 — REGNUM Изменение климата угрожает растительности немецкого острова Зильт, расположенного в Северном море, передает телеканал N-TV 8 августа.

Ученые-биологи из организации защиты Ваттового моря предупреждают, что растение водяника (или вороника, шикша) не выживет при повышении температуры. Исследователи из университета Ольденбурга прогнозируют, что к 2050 году вечнозеленый низкостелющийся кустарник исчезнет. Скорее всего, его заменит вереск.

Как сообщало ИА REGNUM, это лето стало самым жарким за последние годы в Германии. Фермеры сообщают о скудном урожае из-за засухи и как следствие повышении цен на продовольствие этой осенью. В стране пересыхают мелководные реки.

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