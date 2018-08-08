Среда, 8 Августа 2018 года
10:45:24 МСК

Потепление угрожает флоре немецкого острова Зильт

Общество

Остров в Северном море — популярное место отдыха для немцев

Потепление угрожает флоре немецкого острова Зильт
Ante Aikio
Водяника темная — вечнозеленый сильноветвистый стелющийся кустарник

Вестерланд, Германия, 8 августа 2018, 09:35 — REGNUM  Изменение климата угрожает растительности немецкого острова Зильт, расположенного в Северном море, передает телеканал N-TV 8 августа.

Ученые-биологи из организации защиты Ваттового моря предупреждают, что растение водяника (или вороника, шикша) не выживет при повышении температуры. Исследователи из университета Ольденбурга прогнозируют, что к 2050 году вечнозеленый низкостелющийся кустарник исчезнет. Скорее всего, его заменит вереск.

Как сообщало ИА REGNUM, это лето стало самым жарким за последние годы в Германии. Фермеры сообщают о скудном урожае из-за засухи и как следствие повышении цен на продовольствие этой осенью. В стране пересыхают мелководные реки.

Читайте также: Жара в Германии принесет больше ущерба сельскому хозяйству, чем ожидалось

Читайте ранее в этом сюжете: В Германии из-за жары исчезают реки

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Изучение климата
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить