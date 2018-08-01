Жара в Германии принесет больше ущерба сельскому хозяйству, чем ожидалось

Берлин, , 14:50 — REGNUM Новая промежуточная оценка количества урожая зерновых в Германии показала, что последствия жары будут куда серьезнее, чем предполагали фермеры, передает немецкий телеканал N-TV 1 августа.

Ассоциация фермеров Германии после наступления жары ожидала урожая в 41 млн тонн зерновых, однако, по последним оценкам, сбор не превысит 36 млн тонн. Фермеры просят поддержки у государства.

По словам главы ассоциации Йоахима Руквида, степень ущерба от засухи катастрофическая. Фермерам требуется финансовая помощь в размере €1 млрд. В первую очередь страдают животноводы, так как количество корма скудно, и он продается по высоким ценам. Министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер проинформировала правительство о ситуации в сельском хозяйстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ассоциация немецких фермеров предупредила о повышении цен на продовольствие в Германии грядущей осенью. В частности, заметно вырастут цены на картофель, мясо и молочные продукты.

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