Дело Telegram: Санкций прокуратуры на блокировку IP-адресов не требовалось

Москва, , 15:51 — REGNUM Генпрокуратура выступала инициатором блокировки мессенджера Telegram в России, имея на то законные основания. А дальше Роскомнадзор действовал на свое усмотрение, считает ведущий юрист Европейской юридической Службы Раиль Гизятов.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора (РКН) заявили, что документы Генпрокуратуры и РКН по делу иска «Живой фотографии» к ведомству трактуются СМИ некорректно и произвольно. Речь идет о материале газеты «Ведомости», в котором говорилось о том, что Генпрокуратура не давала санкции на блокировку миллионов IP-адресов в ходе борьбы с мессенджером Telegram.

Правомерно ли было предъявлять требования к Генпрокуратуре? Поскольку Генпрокуратура заявила, что не является надлежащим ответчиком, здесь, будет более правильным отметить, что она выступила лишь инициатором того, чтобы был заблокирован Telegram. Выступила, имея на то законные основания — поскольку именно через Telegram рассылались запрещенные материалы.

В соответствии с Федеральным законом о связи, подобного рода действия могут повлечь за собой ограничения, и Генпрокуратура здесь выполнила свои обязательства — обратилась в суд и в судебном порядке обязала прекратить подобного рода действия. И РКН в данном случае как исполнитель начал блокировать Telegram.

Должны были быть блокировать определенные IP-адреса, но РКН взял на себя требования для того, чтобы исключить дополнительные адреса, которые были в решении суда. Отчего и пострадал сайт «Живая фотография».

Генпрокуратура указала, что не давала РКН санкцию на блокировку миллионов адресов, когда они боролись с Telegram. Генпрокуратура в принципе не может предоставить санкции для блокировки каких-либо сайтов — она выступает как инициатор того, чтобы заблокировать действия. А каким образом будет действовать РКН — это на усмотрение РКН, то есть исполнителя.

Грубо говоря, есть задача, поставленная перед РКН. Но поскольку сам Telegram попытался избежать блокировки, используя дополнительные IP-адреса, в этом в случае РКН начинает действовать по блокированию — не адресов других сайтов, а конкретного сайта.

Читайте также: Роскомнадзор: СМИ некорректно трактуют документы по иску «Живой фотографии»