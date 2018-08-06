Роскомнадзор: СМИ некорректно трактуют документы по иску «Живой фотографии»

Москва, , 13:13 — REGNUM Средствами массовой информации (СМИ) некорректно и произвольно трактуются документы Генпрокуратуры и Роскомнадзора по делу иска «Живой фотографии» к ведомствам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

В пресс-службе ведомства отметили, что допущенные в статье «Ведомостей» утверждения основаны на «некорректной и произвольной трактовке процессуальных документов Генпрокуратуры РФ и Роскомнадзора».

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что Роскомнадзор настолько увлёкся борьбой с Telegram, что начал действовать не в соответствии с предписаниями Генпрокуратуры, а с превышением своих полномочий. По данным издания, надзорное ведомство в ходе борьбы с мессенджером не давало разрешения на блокировку миллионов IP-адресов.

Это, как утверждается, выяснилось в ходе рассмотрения иска к Роскомнадзору и Генпрокуратуре РФ, который владелец сайта ООО «Живая фотография» направил в Таганский суд Москвы.

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