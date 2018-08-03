В Кузбассе четыре золотодобывающие компании уличили в загрязнении реки Кия

Кемерово, , 15:50 — REGNUM За загрязнение реки Кия её притока Кундат в Тисульском районе Кемеровской области к ответственности могут привлечь ещё три золотодобывающие компании. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона. Поводом для возбуждения административных дел стали результаты работы спецкомиссии, которая проверяет золотодобытчиков на предмет загрязнения водоёма.

«Ранее спецкомиссия начала проверять золотодобытчиков на предмет загрязнения реки Кия и её притока Кундат. В результате деятельность ООО «Артель старателей «Золотой полюс» остановлена до устранения выявленных ранее нарушений природоохранного законодательства. Сейчас Кемеровская межрайонная природоохранная прокуратура направила в Тисульский районный суд административные дела с требованием приостановить на 90 суток деятельность ещё трёх золотодобывающих предприятий — ООО «Золотодобывающая компания «Берикуль», ООО «Артель старателей «Аргут» и ООО «Диабаз», — уточнили в правительстве Кузбасса.

В ходе осмотра промплощадок этих предприятий межведомственной комиссией факты загрязнения водоёма подтвердились.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в кемеровском городе Тайга также произведён первый забор проб воды для анализа и поиска источника загрязнения р. Яя. В Тайге периодически вводится режим «повышенной готовности» из-за проблем с питьевой водой. Горожане считают, что на качество воды влияют производства, действующие в Яшкинском районе, — сточные воды попадают в р. Яя.

СУ СК РФ по Кузбассу возбудило уголовное дело в отношении генерального директора и главного инженера «Водоканала».

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В июле 2018 года суд огласил приговор по делу о грязной питьевой воде в Тайге.

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