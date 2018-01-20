Режим ЧС — новая форма жизни в городе Тайга

Тайга, Кемеровская область, , 10:25 — REGNUM В городе Тайга Кемеровской области снова возникли проблемы с превышением допустимой концентрации марганца в водопроводной воде — введен режим «Повышенной готовности». Обращает на себя внимание странная ситуация — администрация города опубликовала данные, в которых превышение концентрации занижено более чем в два раза.

На официальном сайте администрации Тайгинского городского округа 12 января 2018 года были опубликованы результаты лабораторных исследований проб воды, проведенные ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Анжеро-Судженске.

Согласно данным, представленным на сайте администрации, концентрация марганца превышает норму в реке Яя до очистки — в 11,8 раза, после фильтров перед подачей в резервуар чистой воды — в 10,3 раза, перед подачей в распределительную сеть — в 8,1 раза, в распределительной сети — в 5,5 раза.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Тайгинского городского округа приняла решение о переведении территориальной подсистемы РСЧС ТГО в режим «Повышенной готовности» и установлении муниципального уровня реагирования.

В городе организован подвоз воды автомобильным транспортом. Из-за низких температур резервуары с водой постоянно открыты, что приводит к значительным потерям воды в ходе её подвоза. Сегодня, 20 января, в Тайге минус 38 градусов.

В распоряжении редакции ИА REGNUM находятся также результаты лабораторных исследований воды ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Тайге и Яшкинском районе от 11 января 2018 года.

Согласно документу, концентрация марганца превышает норму перед подачей воды в распределительную сеть — в 18,4 раза, в распределительной сети — в 11,5−12,6 раза в зависимости от места отбора проб.

Возникает вопрос, почему результаты анализа одного и того же органа, но со специалистами из разных городов, отличаются в два раза? Для ответа на него необходимо проследить ситуацию с качеством воды в Тайге.

Реконструкция водозабора

В 2010 году был заключен договор между администрацией Тайгинского городского округа (ТГО) и ОАО «Кемеровспецстрой» в целях реконструкции гидросооружения на водозаборе реки Яя в Тайге. Стоимость проекта была оценена в 126 млн рублей.

В 2013 году были закончены основные работы по реконструкции и бывший заместитель губернатора Кемеровской области по ЖКХ Анатолий Лазарев отчитывался о проделанной работе.

Год спустя, в августе 2014 года, Лазарев заявил, что завершена работа по замене труб.

Первые проблемы

Однако в марте 2015 года возникли серьезные проблемы с качеством водопроводной воды — марганец превысил норму в 21 раз. Кроме марганца, в воде было обнаружено превышение нормы фенола. В мае региональные СМИ опубликовали материалы о том, что проблема была решена, а некоторых тайгинцев, работников ЖКХ, даже наградили.

В ноябре 2015 года инициативная группа граждан выполнила анализ проб воды, в которой снова было обнаружено превышение значений концентрации марганца и железа.

После этого группа граждан в декабре 2015 года обратилась к мэру, после чего состоялась встреча. В ходе переговоров бывший глава город Юрий Шелковников рассказал, что в срочном порядке делается корректировка проекта водозабора. По его словам, для решения проблем нужно вложить в проект ещё 200 млн рублей. Мэр также добавил, что прошлый проект сделан с нарушениями и непонятно на что потрачены деньги. Отметим, по документам, опубликованным местными СМИ, на строительство и реконструкцию водозабора было потрачено 200 млн рублей.

Проблема повторяется

Очередное снижение качества воды в Тайге возникло в феврале 2017 года. Марганец снова превысил норму в 21 раз. Для граждан был организован подвоз воды, набранной из скважин. По факту некачественной воды 3 марта 2017 года региональное СУ СК возбудило уголовное дело в отношении генерального директора и главного инженера МП «Водоканал».

Стоит отметить странное поведение администрации Тайги. При очевидных нарушениях качества воды 9 февраля 2017 года глава города Шелковников отчитался перед СМИ о том, что с водой все в порядке, приведя результаты анализа за 13 января 2017 года:

«Фильтры наши работают. Марганец — ПДК — 0,1, в реке — 0,95, после прохождения фильтров 0,45».

Сказав, что превышения нет, глава тут же сам приводит цифры, свидетельствующее о превышении нормы. В результате в начале июня 2017 года СУ СК России по Кемеровской области возбудило уголовное дело против главы города по подозрению в сокрытии информации о качестве воды от граждан.

Сложившаяся ситуация в корне не устроила жителей города. В социальных сетях была организована агитация для привлечения тайгинцев к «флешмобу». 22 марта около 200 жителей города вышли на площадь у администрации и поставили бутылки с грязной водопроводной водой на крыльцо перед входом в здание.

Повторное ухудшение качества воды возникло в июле 2017 года. В город прилетел вертолет МИ-8 МЧС и была организована работа «Многофункциональной лаборатории агентства по защите населения». 11 июля в Тайге объявлен режим ЧС.

После этого врио главы ТГО подписал постановление, согласно которому для граждан был выполнен перерасчет платы за холодную воду в размере 100%. Режим ЧС был отменен в начале сентября 2017 года.

Внимание региональных властей к проблеме города многократно возрастает после введения режима ЧС. В сентябре 2017 года бывший заместитель губернатора по ЖКХ Дмитрий Кудряшов провел совещание в администрации, на котором рассказал о том, как будет решаться проблема с водой в Тайге. В городе есть законсервированные скважины, вскрытие которых, по мнению властей, частично решит проблему с водой. Кудряшов добавил, что основным способом очистки воды станет коагуляция, а от ультрафильтрации придется отказаться из-за её нецелесообразности. Отметим, что в марте 2017 года областные власти решили выделить 75 млн рублей из резервного фонда для строительства станции ультрафильтрации.

Коагуляция — это процесс объединения мелкодисперсных частиц в большие агрегаты с их последующим механическим удалением. Оптимальный размер частиц составляет один миллиметр. Без коагуляции удаление мелкодисперсных примесей в воде может быть малоэффективным.

Ультрафильтрация — это способ очистки воды, при котором вода под давлением продавливается сквозь мембрану с величиной пор 0,002…0,1 мкм.

Однако, как было сказано выше, ни расконсервирование скважин, ни коагуляция проблему не решили. Жители города в очередной раз вынуждены ходить с канистрами к машинам, которые подвозят воду. Качество воды, порой, не позволяет использовать её даже в бытовых целях. Многие жители отмечают, что после водопроводной воды приходится перестирывать вещи и перемывать посуду в воде из скважин. Проблемы усложняются в семьях с маленькими детьми. Недовольство растёт.

Ситуация в городе от редких случаев с ухудшением качества воды переходит в режим жизни в условия постоянной не объявленной чрезвычайной ситуации, которая в последствии может перейти к жизни в режиме постоянной катастрофы.

Можно предположить, что режим ЧС является довольно затратным для муниципальных и региональных властей. И его введение можно ожидать только уж совсем в катастрофических ситуациях, а превышение нормы марганца в 12 раз — это не так уж и страшно. Отметим, что после введения режима «Повышенной готовности» тайгинцы продолжают платить за «марганцевую воду» по обычным тарифам.

В городе в преддверии президентских выборов сохраняется потенциал социальной нестабильности. Ситуация с некачественной водой может обернуться ростом социальной напряженности, что показал «флешмоб» 22 марта в Тайге.

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