Недалеко до беды? На Камчатке давно беда! – камчатцы о публикации ИА REGNUM

Петропавловск-Камчатский, , 08:06 — REGNUM Публикация ИА REGNUM Камчатка встаёт на дыбы: недалеко до беды? вызвала огромный общественный резонанс на полуострове. Жители Камчатки оставляют в социальных сетях сотни комментариев, рассказывая о своей беспросветной жизни. Грустные истории камчатцев изучал корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Губернатора Камчатки не отозвать?

«Живу в Вилючинске. Молодежи до 18 лет, в принципе, есть, чем заниматься — есть кружки, спортивные секции, танцевальные коллективы. Для летнего отдыха есть лагеря. Сейчас ребенок отдыхает в «Альбатросе», очень доволен. Льготная путевка обошлась в 12 тыс. рублей при цене в 38. После школы дети идут учиться в техникумы, университеты. Но тут уж — по возможностям родителей, потому что обучение очень дорогое, намного дороже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. При этом средняя зарплата у нас в Вилючинске, если не брать в расчёт военных, 25−35 тыс. рублей. А Камчатстат нам «рисует» 78 тыс. В Рыбачьем, как и написано в статье, действительно собирались закрыть больницу, потому что там осталось 2 или 3 врача. Но приехал губернатор Илюхин и сказал, что «всё нормально и закрывать не надо». С тем и уехал. В поселке Приморском врачи пока есть. Но качество лечения оставляет желать лучшего, поэтому люди едут в Петропавловск, в платные клиники. Пенсии у стариков — 16−25 тыс. рублей, в зависимости от стажа и места работы. Этого очень мало. Квартплата за однокомнатную квартиру 6−8 тыс. рублей, за «трёшку» — 10−15 тыс. Хлеб стоит 46 рублей, молоко 70−100 рублей за литр, яйца по 100 рублей за десяток, яблоки 140−220 рублей, огурцы летом от 200, в остальное время до 800 рублей за кило. Помидоры примерно также. Маму-пенсионерку схоронили, остался долг за квартиру 50 тыс. рублей потому, что при такой пенсии оплачивать коммунальные услуги невозможно. А субсидий старикам тоже не дают потому, что сначала надо долг погасить. А у них денег нет. А с рыбой — беда. Рыба дорогая очень, икра тоже. Икра лососевая стоит 2600−3000, рыба копченая 900−1500. Ну… как-то так…», — написал в комментарии к публикации ИА REGNUM житель Вилючинска Камчатского края.

Читайте также: Правительство Камчатки закупает картины «личного» художника за 800 тысяч

«Это Камчатке недалеко до беды? Да на Камчатке давно беда!».

«На материк при наших зарплатах не вырвешься! Дешевые сезонные билеты надо суметь поймать, и не каждый это сможет. Что до Москвы, что до Хабаровска цены примерно одинаковые на авиабилеты, до Хабаровска порой даже дороже выходит!».

«Да кому тут на дыбы вставать-то? Кто не помер, тот свалил. Остались одни чиновники, да «люмпены». Большинство оставшихся на чемоданах сидит — какой смысл им на дыбы вставать?».

«А мы до сих пор не уехали, потому что не можем дом продать. Уже и цену снизили от БТИ в два раза — не покупают! А не продашь — на что жилье покупать на новом месте? И тут все так — только ждут пока жилье продастся. Здесь скоро уже совсем людей не останется», — написали жители Камчатки.

Читайте также: В отдалённых камчатских сёлах усопших хранят в сараях

Протест на Камчатке зреет очень давно. Жители полуострова даже петицию отправляли в адрес главы государства. Петиция набрала 1322 подписи. Но органы государственной власти РФ не рассматривают обращения, размещенные на иностранных платформах. А о российских платформах камчатцы не знали.

«С приходом на пост губернатора Илюхина мы, камчатцы, в полной мере на себе почувствовали все негативные последствия деятельности этого чиновника. Мы, жители Камчатки, утверждаем и готовы это доказать, что деятельность губернатора Илюхина направлена на физическое уничтожение населения Камчатского края с целью бесконтрольного и безответственного использования природных ресурсов в личных целях и в целях международных и российских горнорудных и рыбопромышленных олигархов. Деятельность Илюхина — антинародная и антигосударственная!

В регионе резко падает уровень жизни, процветают нищета, голод, ущемление в социальных правах! Коммунальные тарифы в полтора-два раза превысили пенсии наших стариков. Неконтролируемый рост цен на продукты питания и товары первой необходимости вызвал голод и нищету среди малообеспеченных слоев населения. Число ИП сократилось в разы, люди вынуждены закрывать свои ИП, не выдерживая наглого и циничного давления властей. Нарастает народный бунт!» — писали жители Камчатки в феврале 2016 года.

На Камчатке даже создано региональное общественное движение по защите прав граждан «Народ Камчатки». Но усилия активистов пока не дают результатов — ситуация только ухудшается, а население бежит с полуострова как из зоны боевых действий.

Читайте также: Себе любимым: депутаты Камчатки хотят пенсию более 100 тысяч рублей

Примечательно, что в 2011 году губернатор Камчатского края Владимир Илюхин при вступлении в должность провозгласил основным девизом своей будущей деятельности «Качество жизни жителей Камчатки».

Люди тогда жили надеждой — с губернаторами полуострову не везло давно. Но прошло почти 8 лет. И качество жизни камчатцев из просто плохого стало очень плохим, а местами — критически плохим.

Несоответствие между потрясающими природными красотами и колоссальными природными богатствами Камчатки и необустроенностью и неухоженностью региона, который по всем параметрам должен поражать любого путешественника высочайшим уровнем жизни и самой современной инфраструктурой, отмечают не только местные жители или камчатские политики, но и обычные путешественники.

В марте 2018 года известный московский востоковед, кандидат философских наук, научный сотрудник Института философии РАН, тревел-блогер и заядлый путешественник Мария Анашина поделилась с ИА REGNUM впечатлением от путешествия на Камчатку:

«Первое, что поражает, это цены — начиная от авиасообщения и заканчивая всем остальным. Большие проблемы на Камчатке и с инфраструктурой. Дорог на Камчатке очень мало, подавляющее большинство из них — это грунтовки и лесные дороги, где пройдет лишь «вахтовка», типа «Урал» или хорошо подготовленный джип. До многих красот Камчатки добраться вообще можно только вертолетом, но это совсем дорого. Камчатка так величественна и прекрасна, что обязательно должна стать центром мирового туризма. Все люди должны иметь возможность увидеть эту красоту, чтобы научиться ценить нашу планету, нашу Россию. Но для этого Камчатка должна стать доступной и развитой», — сказала Мария Анашина.

Подведем итоги? На Камчатке нет дорог, нет нормальной медицины, вообще нет условий для нормальной жизни. Нет даже условий для «нормальной смерти», как бы дико это не звучало — в отдаленных селах покойников месяцами хранят в сараях.

В этой связи возникает вполне резонный вопрос: чем занимаются губернатор Илюхин и его правительство за свои высокие зарплаты и, в перспективе, умопомрачительные пенсии? Ответ на этот вопрос хотят знать все жители уникального полуострова.

Гостей Камчатки встречает стела с надписью: «Здесь начинается Россия». А жители Камчатки кричат в социальных сетях: «Здесь давно беда!».

Получается, что Россия начинается — с беды?

Читайте также: Здесь начинается Россия: Камчатка — прекрасная, недоступная, дорогая…

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке усиливаются протестные настроения. Жители полуострова доведены до отчаяния непрекращающимся падением доходов, полным коллапсом в социальной сфере, прочими бедами. На этом фоне губернатор Камчатки Владимир Илюхин продолжает инициировать поправки к региональному закону «Об отзыве губернатора Камчатского края». Последние, четвёртые уже по счету, практически свели возможность отрешения от должности главы региона по воле народа. Такие действия властей вызвали гнев жителей. На фоне усиливающейся нищеты населения региональные власти повышают себе пенсии до размеров годового дохода некоторых пенсионеров, покупают для санатория аппарата губернатора дорогие картины от «личного» художника и вообще живут припеваючи.

Протесты на Камчатке не утихают с мая 2018 года. На одном из митингов люди собрали для губернатора Илюхина «пенсионное ведро», в которое набросали мелочи, конфет, пару сигарет. Ведро отнесли к зданию правительства и попросили Илюхина удалиться на покой.