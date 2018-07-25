Губернатор Камчатки намерен максимально усложнить процедуру отзыва себя

Ольга Демиденко, , 12:11 — REGNUM

На фоне усиливающегося недовольства населения губернатор Камчатки Владимир Илюхин намерен максимально усложнить процедуру отзыва главы региона — то есть, себя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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С апреля 2018 года на Камчатке не утихают протесты. Люди уже несколько раз выходили на площади краевой столицы Петропавловска-Камчатского и выражали активное недовольство деятельностью губернатора Илюхина и его правительства.

Так, 29 апреля 2018 года камчатцы вышли на улицы и выразили протест по поводу вечно разбитых дорог, «бешеных» и продолжающих расти тарифов ЖКХ при безобразном качестве услуг, а также по поводу очень низкого уровня жизни людей. На митинг пришли не только жители региональной столицы — жители обездоленной камчатской провинции тоже отложили все дела и прибыли на акцию протеста, чтобы высказать все, что наболело, губернатору и правительству. Жители Петропавловска открыто обвинили Илюхина в том, что столица региона больше похожа на брошенный людьми город, чем на жилой:

«Город похож больше на трущобу, чем на центр богатейшего региона!», — кричали возмущенные граждане.

Камчатцы обвиняли Владимира Илюхина в том, что он не сдержал ни одного своего обещания — в регионе не налажено достойное здравоохранение, проблемы со всеми социальными службами, и так далее.

Безобразное отношение у властей Камчатки не только к живым, но и мёртвым: в регионе никак не налажена работа службы по захоронению усопших. Жители сёл вынуждены хранить своих умерших родных в сараях возле домов.

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1 июля камчатцы опять вышли на массовую акцию протеста и вновь заявили о своем возмущении политикой губернатора. Дошло до того, что Владимиру Илюхину в ведре собрали «на пенсию»: в цинковое ведро камчатцы набросали мелочи, нехитрых продуктов и даже пару сигарет. Ведро отнесли в правительство, а Илюхину предложили уйти на покой.

Жители богатейшего региона, устав от бедственного и нищенского существования, всерьез обсуждают вопрос об отзыве главы региона.

В ответ губернатор Илюхин решил … нет, не наладить достойную жизнь людей, отдавших за него свои голоса, а максимально усложнить процедуру отзыва главы региона — то есть, себя.

Сегодня, 25 июля, Заксобранию региона предложено рассмотреть поправки в закон, в котором прописана процедура отзыва губернатора.

Как отмечает ИА Кам 24, закон Камчатского края №199 «О порядке отзыва губернатора Камчатского края» был принят в 2012 году. И с тех пор в него уже трижды вносились поправки, усложняющие процедуру отзыва. Сегодня эта процедура и без всяких поправок крайне громоздка и сложна. Но Владимиру Илюхину, которому его же избиратели принесли «пенсионное ведро», и этого показалось мало, и он вознамерился ужесточить процедуру отзыва «себя любимого» до такой степени, что она фактически становится невыполнимой.

Первое, что бросается в глаза: уже даже процедура формирования инициативной группы граждан, согласно новым поправкам, превратилась в столь «громоздкое сооружение», что потребует у активистов, желающих отправить главу региона на покой, огромного количества времени и сил. Раньше такая инициативная группа должна была подать необходимый пакет документов в Краевой избирком. Теперь же его сначала нужно будет отправить в Законодательное собрание. После этого краевой парламент должен будет уведомитт об инициативе граждан президента РФ, Совет Федерации, Госдуму РФ, правительство РФ, Центризбирком. Затем Краевой парламент будет решать, соответствует ли инициатива граждан закону. Если будет принято положительное решение, то документы направят в Краевой избирком, а тот, в свою очередь, будет рассматривать опять весь пакет. И только после всех этих процедур инициативная группа граждан может быть зарегистрирована.

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Но и это ещё не всё. Далеко не всё! Еще одно «нововведение» оформлено в ст. 101 краевого закона. Согласно поправке, теперь, на фоне появления инициативной группы по отзыву губернатора, могут быть созданы и другие — которые будут агитировать против этой инициативы. И вот у таких групп порядок регистрации прост и удобен — им нужно просто обратиться в Крайизбирком. Ну, просто куда ни глянь — сплошная «демократия»!

Поправок еще очень много. Однако особенно обращает на себя внимание еще одно пожелание губернатора Илюхина, которое он намерен законодательно закрепить, что называется, навеки вечные. Пожелание такое:

«Основанием отзыва губернатора Камчатского края может быть только решение суда, которым установлен либо факт нарушения главой региона действующего законодательства РФ, либо неоднократное и грубое и без уважительных причин неисполнение губернатором своих должностных обязанностей».

Обратиться же в суд по данному вопросу могут либо политические партии, либо общественные объединения, либо инициативная группа граждан в количестве не менее 100 человек. Эти граждане, конечно, должны проживать на территории Камчатки и обладать правом избирательного голоса.

Жители Камчатки в социальных сетях уже прокомментировали поправки в закон «Об отзыве губернатора»:

«Забеспокоился? Эх, видимо, придется напрямую к президенту обращаться!»

«Хочет вечно царствовать. Чего не сделаешь, чтоб у кормушки остаться».

Как сообщало ИА REGNUM, доходы губернатора Камчатки Владимира Илюхина за 2017 год составили 9,49 млн рублей. При этом порядка 3 млн рублей из них — доходы от вкладов в банках и других кредитных организациях. В собственности у главы региона есть квартира, «Мерседес Бенц» и мотоцикл.

На Камчатке, богатейшем регионе, жители провинции влачат более, чем жалкое существование. Дело дошло до вопиющих случаев — в отдаленных селах усопших родственников хранят в сараях — без заключения патологоанатома хоронить нельзя, а такого специалиста нет. В камчатских селах нет ФАПов, нет фельдшеров, вообще острая нехватка врачей. Люди там боятся жить, и боятся умирать. Бывали случаи, когда покойного, не взирая на отсутствие патологоанатома, хоронили, не в силах выдержать нахождение тела в сарае, а потом власти находили специалиста и родные покойного вынуждены были проводить эксгумацию — проще говоря выкапывать умершего родственника из могилы, а потом закапывать опять. Однажды подобная процедура была проведена в селе Палана. Приехали два вездехода — от полиции и от минздрава, забрали труп и повезли на исследование. Но было половодье, река, через которую лежал путь, разлилась. Вездеходы затонули. Живые люди спаслись, а труп так и остался внутри затонувших машин. А вертолета, который может доставить покойного на экспертизу, порой приходится ждать месяцами. И все это время камчатцы обязаны хранить умерших родных в сараях.

На фоне всего этого кошмара депутаты Закдумы Камчатки, несмотря на отрицательное заключение прокуратуры и возражения Минюста РФ, приняли поправки в закон, позволяющий им получать пенсии свыше 100 тыс. рублей. Нововведение распространяется и на губернатора, и на вице-губернаторов, и на министров, и на прочих должностных высших должностных лиц несчастного региона.