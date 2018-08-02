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Коптская православная церковь прекращает пострижение в монахи

Общество

Поводом для запрета стала загадочная смерть епископа Епифания

Коптская православная церковь прекращает пострижение в монахи
Коптские монахи. 1898—1914

Каир, 2 августа 2018, 19:36 — REGNUM  Коптская православная церковь прекратила принятие послушников в монастыри и пострижение в монахи сроком на один год, 2 августа передает агентство Associated Press.

Поводом для данного решения церковного руководства стала загадочная смерть епископа Епифания, к которой может быть причастна монастырская братия.

Епископ Епифаний, настоятель монастыря Святого Макария в 100 километрах от Каира, был обнаружен мертвым в своей обители 29 июля.

Сообщается, что он умер насильственной смертью при «странных обстоятельствах».

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