Коптская православная церковь прекращает пострижение в монахи

Каир, , 19:36 — REGNUM Коптская православная церковь прекратила принятие послушников в монастыри и пострижение в монахи сроком на один год, 2 августа передает агентство Associated Press.

Поводом для данного решения церковного руководства стала загадочная смерть епископа Епифания, к которой может быть причастна монастырская братия.

Епископ Епифаний, настоятель монастыря Святого Макария в 100 километрах от Каира, был обнаружен мертвым в своей обители 29 июля.

Сообщается, что он умер насильственной смертью при «странных обстоятельствах».

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