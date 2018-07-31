Нужен пошаговый план прохождения медкомиссии инвалидами — сенатор Кутепов

Москва, , 11:47 — REGNUM Во избежание трудностей, с которыми сталкиваются инвалиды во время прохождения медкомиссии, ответственным лицам нужно выдать пошаговый порядок выполнения принятых правительством положений, заявил глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов в своем письме в адрес министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.

«Прошу рассмотреть возможность направления разъяснений в регионы, содержащих пошаговый порядок выполнения положений Постановления Правительства №95», — приводит «Парламентская газета» выдержку из письма сенатора.

По его словам, поликлиники по-своему трактуют постановление и создают «большие трудности и большие риски для здоровья человека», чем препятствуют оказанию эффективной помощи инвалидам.

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