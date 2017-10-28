Анна Кумицкая, , 06:00 — REGNUM

Воронежцы с инвалидностью зачастую не замечают серьезных изменений, связанных с реализацией программы «Доступная среда». Об этом во время круглого стола, прошедшем 27 октября в региональном учебном ресурсном центре «Доступная среда», рассказала активист ОНФ Светлана Мишанова, передает корреспондент ИА REGNUM. Такие данные были получены в результате мониторинга реализации программы в 2015—2016 годах. Активисты связывают ситуацию с тем, что инвалиды попросту не могут добраться до социальных объектов, которые успешно адаптированы, и предлагают перейти от адаптации отдельных социальных объектов к адаптации маршрутов. Причем начинать нужно от квартиры человека с инвалидностью: часто первая проблема, с которой сталкиваются, к примеру, люди на колясках, — невозможность выйти из дома.

Адаптация есть, добраться до нее — нельзя

В сентябре 2017 года активисты ОНФ, сотрудники ресурсного центра «Доступная среда» и активисты воронежской «Молодой гвардии» провели аудит маршрутов от домов, в которых живут люди с инвалидностью. Конечные остановки — аптека, магазины и поликлиники. Аудит подтвердил, что, несмотря на шестилетнюю работу программы, барьеры так никуда и не делись.

Изначально активисты провели анкетирование 25 инвалидов. Причем, активисты осознанно выбирали людей, которые ведут достаточно активный образ жизни. В результате было составлено 50 маршрутов.

«Мы исследовали небольшие пешеходные маршруты. Это связано с тем, что во время анкетирования выяснилось, что люди либо не могут доехать даже до остановки, либо не могут воспользоваться низкопольными автобусами. Что касается социального такси, то его услугами не пользуются почти 100% опрошенных. Причины: у нас практически нет машин, либо эти машины нужно заказывать чуть ли не за неделю. По факту мы получаем, что вроде бы услуга есть, но воспользоваться ею нельзя», — рассказал Светлана Мишанова.

Аудит показал, что только 10% маршрутов человек на коляске может преодолеть более-менее легко. 50% маршрутов была присвоена категория «средней сложности». Еще 40% маршрутов — оказались в списке сложных. При этом 66% всех маршрутов нельзя преодолеть без помощи сопровождающего.

Проблемы начинаются с момента выхода из квартиры. К примеру, в Коминтерновском районе города из 1209 домов пандусами оборудован всего 121 дом. То есть фактически — меньше 10%. И далеко не все эти пандусы отвечают требованиям. Практика показывает, что часто их устанавливают только для того, чтобы поставить галочку напротив соответствующей графы. О том, можно ли по ним подняться, никто не думает. В итоге в домах появляются пандусы, имеющие неправильный угол наклона, и попытка спуститься по ним может обернуться новой травмой.

«К сожалению, мы видим имитацию работы, а не реальную работу. Из-за того что в приемке работ не участвуют представители организаций инвалидов, получается ситуация при которой работы сдаются, деньги тратятся, а пользоваться этим невозможно. Нельзя воспользоваться не только людям с инвалидностью, но и другим маломобильным группам населения — мамам с колясками, пожилым людям. Это все по факту не имеет реального результата», — прокомментировал результаты аудита руководитель центра «Доступная среда» Александр Попов.

Выбраться из квартиры — уже небольшая победа. Однако дальше нужно преодолеть барьеры, которые встречаются на воронежских дорогах. В большинстве случаев это выбоины, незакрытые ливневки или незаниженные бордюры.

Следующая ступень — сами объекты. И если в случае с поликлиниками активисты увидели, что большинство объектов адаптированы, то ситуация с аптеками и магазинами оставляет желать лучшего. Особенно, если это не какой-то сетевой магазин, а небольшая торговая точка — вход человеку на коляске туда просто закрыт.

«Адаптация жилого фонда — еще даже не начатый разговор»

Но все-таки главная проблема — невозможность выйти из дома. Люди, которые оказались в инвалидных колясках, разными способами решают эти проблему. К примеру, Александр Попов в свое время три года вел переписку с чиновниками и добивался установки пандуса в своем подъезде. В итоге — получилось. Другие находят более опасные способы. К примеру, воронежец Дмитрий Бибиков спускается из своей квартиры на тросе по внешней стороне дома. Но большинство людей с инвалидностью просто остаются в четырех стенах.

При всей очевидности проблемы, она почему-то пока даже не начала решаться. Как отметили активисты, сегодня в Воронеже нет даже данных о количестве людей, передвигающихся на колясках, и их потребностях в адаптации жилья. Нет данных о том, где живут эти люди. Не сформирована система обследования объектов жилого фонда, выявления технической возможности адаптации, вынесения решений о необходимости переезда. Все эти вопросы могла бы решить областная программа, которая заодно и определила бы механизм выделения средств и обмена жилья, не подлежащего адаптации. Но пока — нет даже комиссий, которые могли бы обследовать дома.

При этом еще в апреле 2017 департамент ЖКХ и энергетики Воронежской области утвердил приказ о порядке создания и работы комиссий по обследованию жилых помещений инвалидов. Он был разослан во все муниципалитеты области. Каких-то ощутимых подвижек пока нет.

По мнению Александра Попова, создание комиссий — ключевой момент, который позволит вплотную подойти к проблеме оценки текущего состояния жилья людей с инвалидностью. Но в целом, проблему нужно решать комплексно. К примеру, в Тульской области сейчас уже работает программа, в рамках которой инвалидам выделяют 500 тысяч рублей на адаптацию квартир или переезд. В Воронеже такого пока нет, а чтобы появилось — нужна исключительно политическая воля.

В целом же специалисты говорят о том, что необходимо включать специалистов по доступной среде в комиссии по приемке всех объектов — начиная от дорожных развязок и заканчивая реконструируемыми парками. Только в этом случае хотя бы новые участки маршрутов будут отвечать всем требованиям безбарьерной среды.

«Какие-то очаговые места адаптируются. По программе «Доступная среда» мы помогали адаптировать учреждения культуры, учреждения спорта. Сейчас все новые торговые центры начинают делаться. С прошлого года мы начали проверять проектно-сметную документацию зданий, которые строятся за бюджетный счет. Сейчас проверили около 30 проектов, среди них не было ни одного, куда бы мы не внесли серьезные изменения. Это говорит о том, что культура проектирования крайне низка», — рассказал Александр Попов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее активисты центра «Доступная среда» провели аудит туристических маршрутов в центральной части города. Всего проверили три маршрута. Результаты оказались не очень-то и радостными. К примеру, на первом маршруте на каждые 100 метров приходится 1,5 барьера, на втором — препятствия есть на каждых 50 метрах.

Однако проблемы не являются критичными. В большинстве случаев речь идет о незакрытых ливневых стоках, отсутствии пандусов-съездов, завышенных бордюрах, а также ямах и выбоинах на тротуарах. Исправить их вполне можно, не тратя на это миллиарды рублей, считают активисты.

Все предложения были направлены в мэрию Воронежа. Ответ пока не получен.