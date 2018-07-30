В Россию стали чаще привозить некачественные импортные овощи и фрукты

Москва, , 09:38 — REGNUM В 2018 году в России увеличилось количество плодоовощной продукции, поставляемой из-за рубежа, которая не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Так, согласно данным Распотребнадзора, в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года доля проб такой продукции составила 6% против 4%.

А по импортным плодам и ягодам — 13% против 5% за январь — июль 2017 года. За шесть месяцев 2018 года снято с реализации более 15 тонн импортных плодов и ягод.

При этом сократилось количество продукции, в которой были обнаружены токсичные элементы, пестициды и нитраты — с 0,7% в первом полугодии 2017 года до 0,6% в 2018 году. При этом по импортным бахчевым культурам этот показатель в шесть раз выше и составляет 4%.

Добавим, что всего за январь — июль 2018 года на соответствие по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям было исследовано около 60 тысяч проб плодоовощной продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в России сотрудниками Роспотребнадзора из оборота было изъято 800 кг некачественной продукции из Турции. Это мясная, рыбная, кондитерская продукция, а также фрукты, орехи и продукты их переработки. За первый квартал 2018 года из-за несоответствия обязательным требованиям Роспотребнадзор забраковал свыше 56 тонн плодоовощной продукции. При этом 12,6 тонны в общем объёме не допущенной на прилавки магазинов продукции оказалась импортной.

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