Свыше 56 тонн некачественных овощей и фруктов не пустили на прилавки в РФ

Москва, , 07:34 — REGNUM Роспотребнадзор забраковал свыше 56 тонн плодоовощной продукции. Как пояснили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 18 февраля, она не соответствовала обязательным требованиям. При этом 12,6 тонн в общем объёме не допущенной на прилавки магазинов продукции оказалась импортной. Таковы данные за первый квартал 2018 года.

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Всего было исследовано порядка 19 тысяч проб плодоовощной продукции. При этом в ведомстве отметили, что показатели не соответствия гигиеническим нормативам по содержанию химических контаминантов за январь-март по сравнению с аналогичным периодом 2017 года незначительно. Но снизились. Так, в первом квартале 2018 года они составили 0,5% против 0,6% в 2017-м.

«В I квартале 2018 года среди исследованных проб плодоовощной продукции наличие ГМО не зафиксировано», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в России сотрудниками Роспотребнадзора из оборота было изъято 800 кг некачественной продукции из Турции. Речь идёт в том числе о мясной, рыбной, кондитерской продукции, а также фруктах, орехах и продукта их переработки. Также за прошедший год Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека изъяла из продажи более 20 тонн небезопасной и некачественной кондитерской продукции.

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