По случаю 1030-летия Крещения Руси в Киеве начался молебен

Киев, , 14:02 — REGNUM В Киеве на Владимирской горке сегодня, 28 июля, по случаю 1030-летия Крещения Руси предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий совершает молебен. На празднование прибыли прихожане со всех регионов Украины.

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После молебна состоится крестный ход по улицам украинской столицы в Киево-Печерскую лавру. При этом прихожане Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской православной церкви Московского патриархата участвуют в крестных ходах по отдельности.

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Как сообщало ИА REGNUM, следующий юбилей Дня Крещения Руси народы России, Белоруссии и Украины будут праздновать вместе. Такую уверенность высказал руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, напомним, что пять лет назад этот праздник отмечался на государственном уровне с участием первых лиц трёх государств, а торжественные мероприятия по случаю празднования проходили в трех столицах: Москве, Киеве и Минске.

Напомним, Крещение Руси связывают с принятием христианства и провозглашением его в качестве государственной религии князем Владимиром в 988 году. Ранее президент Украины Пётр Порошенко в интервью сербскому телеканалу РТС заявил, что 1030 лет назад князь Владимир крестил не Русь, а Украину. Также украинский лидер выразил уверенность, что именно тогда была создана украинская церковь.

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