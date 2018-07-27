Украина отмечает 1030-летие крещения Киевской Руси — ждут беспорядков

Киев, , 12:53 — REGNUM Сегодня, 27 июля, Украина отмечает 1030-летие со дня крещения Киевской Руси.

В украинскую столицу съезжаются верующие со всех уголков страны. Прихожане Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской православной церкви Московского патриархата участвуют в крестных ходах по отдельности. Накануне в трапезный храм Киево-Печерской лавры прибыло восемь святынь. Они возглавляют крестный ход.

В связи с праздничными мероприятиями несколько тысяч столичных силовиков перешли на усиленный режим несения службы. В центре Киева ограничено движение транспорта. Во время праздничных мероприятий прихожане проведут молебен за мир.

Советник министра МВД Украины Иван Варченко заверил, что правоохранители обеспечат порядок и не допустят провокаций во время праздника.

«Полицейских будет не меньше пяти тысяч вместе с сотрудниками Национальной гвардии. Понятно, что есть много разных историй, в определенных кругах поднимается паника. Это не первый ход. Он был в 2014 году, 2015, 2016 и 2017 гг. Тогда также поднималась паника. Правоохранительная система и тогда, и сегодня сработает качественно и эффективно», — заверил Варченко 27 июля в эфире телеканала «112 Украина».

В свою очередь депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник выразил надежду на то, что в 2019 году Украина получит томос на создание поместной украинской церкви.

«Надеюсь, Украина наконец-то получит автокефалию, Украинскую поместную церковь, которая объединит разные течения православия, которые есть в Украине. Церковь должна быть независимой от государства, тем более независимой от государства-агрессора, если речь идет о Московском патриархате. В России церковь выполняет роль государственного управления и пропаганды. Это никто не скрывает», — сказал Винник.

Он подверг критике попытки Русской православной церкви и УПЦ МП влиять на внутреннюю политику Украины.

Ранее в Константинополе заявили, что «никакой канонической территории РПЦ на Украине не существует, а Москва в 1686 году неканонично присоединила Украинскую церковь и пренебрегла правами Киевского митрополита».

Как сообщало ИА REGNUM, официальная дата празднования крещения Киевской Руси установлена на 28 июля. 24 июля первыми свой ход по Киеву провели прихожане Украинской автокефальной православной церкви. Люди на это мероприятие в столицу приехали автобусами из разных регионов. От Андреевской церкви они прошли до Михайловской площади, а дальше на Владимирскую горку.