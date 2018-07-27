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В ГД уверены, что следующий юбилей Крещения Руси три страны отметят вместе

Общество

Пять лет назад юбилей Крещения Руси отмечался на государственном уровне с участием первых лиц трех государств

В ГД уверены, что следующий юбилей Крещения Руси три страны отметят вместе
Крещение Руси. Фреска работы В. М. Васнецова в киевском Владимирском соборе. 1895-1896

Москва, 27 июля 2018, 10:46 — REGNUM  Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов уверен, что следующий юбилей Дня Крещения Руси народы России, Белоруссии и Украины будут праздновать вместе, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля.

Выступая в ходе пленарного заседания, Неверов поздравил всех с Днем Крещения Руси — 1030-летие даты будет отмечаться 28 июля.

«Сегодня же важный день для православных христиан, для всей нашей страны. И эти поздравления я адресую не только жителям России, но и народам Украины и Белоруссии, с которыми мы связаны духовно и культурно. Связаны общей историей», — сказал Неверов.

Пять лет назад юбилей Крещения Руси отмечался на государственном уровне с участием первых лиц трех государств: Российской Федерации, Украины и Республики Беларусь, торжественные мероприятия по случаю празднования проходили в трех столицах: Москве, Киеве и Минске.

«Я уверен, что следующий юбилей наши народы снова будут праздновать вместе», — отметил парламентарий.

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Православие
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