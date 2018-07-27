В ГД уверены, что следующий юбилей Крещения Руси три страны отметят вместе

Москва, , 10:46 — REGNUM Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов уверен, что следующий юбилей Дня Крещения Руси народы России, Белоруссии и Украины будут праздновать вместе, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля.

Выступая в ходе пленарного заседания, Неверов поздравил всех с Днем Крещения Руси — 1030-летие даты будет отмечаться 28 июля.

«Сегодня же важный день для православных христиан, для всей нашей страны. И эти поздравления я адресую не только жителям России, но и народам Украины и Белоруссии, с которыми мы связаны духовно и культурно. Связаны общей историей», — сказал Неверов.

Пять лет назад юбилей Крещения Руси отмечался на государственном уровне с участием первых лиц трех государств: Российской Федерации, Украины и Республики Беларусь, торжественные мероприятия по случаю празднования проходили в трех столицах: Москве, Киеве и Минске.

«Я уверен, что следующий юбилей наши народы снова будут праздновать вместе», — отметил парламентарий.