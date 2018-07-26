Четверг, 26 Июля 2018 года
15:40:21 МСК

СК России возбудил дело по факту артиллерийского обстрела Докучаевска

Общество

Ответственные будут привлечены за применение запрещенных средств и методов ведения войны

СК России возбудил дело по факту артиллерийского обстрела Докучаевска
Результаты обстрела ВСУ

Москва, 26 июля 2018, 14:27 — REGNUM  Применение артиллерии по объектам гражданской инфраструктуры и мирным жителям в Докучаевске со стороны киевских боевиков противоречит нормам международного права и должно наказываться со всей строгостью, сообщила 26 июля пресс-служба СК России.

«В связи с этим Главным следственным управлением СК России возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что очередной обстрел из тяжелых вооружений силовые структуры Украины произошел 23 июля 2018 года. Тогда под огонь артиллерии попала 30-летняя мирная жительница, она получила осколочные ранения. В настоящее время следователи начали оперативно-розыскные мероприятия, которые позволят установить причастных к преступлению лиц.

Читайте также: ВСУ ранили девушку в ДНР

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военные преступления в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить