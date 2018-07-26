СК России возбудил дело по факту артиллерийского обстрела Докучаевска

Москва, , 14:27 — REGNUM Применение артиллерии по объектам гражданской инфраструктуры и мирным жителям в Докучаевске со стороны киевских боевиков противоречит нормам международного права и должно наказываться со всей строгостью, сообщила 26 июля пресс-служба СК России.

«В связи с этим Главным следственным управлением СК России возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что очередной обстрел из тяжелых вооружений силовые структуры Украины произошел 23 июля 2018 года. Тогда под огонь артиллерии попала 30-летняя мирная жительница, она получила осколочные ранения. В настоящее время следователи начали оперативно-розыскные мероприятия, которые позволят установить причастных к преступлению лиц.

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