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ВСУ ранили девушку в ДНР

Происшествия

Также были повреждены несколько зданий

Донецк, 24 июля 2018, 10:41 — REGNUM  ВСУ семь раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 23 июля, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, украинские каратели обстреляли из минометов и БМП населенные пункты Докучаевск, Коминтерново, Саханка и Октябрь. Была ранена жительница Докучаевска 1987 года рождения. Также в Коминтерново были повреждены шесть зданий. Всего за сутки украинские войска выпустили по ДНР 23 мины.

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Сутками ранее ВСУ шесть раз обстреляли ДНР и выпустили при этом более 100 гранат.

Напомним, с 1 июля в Донбассе объявлено «хлебное» перемирие, однако украинские каратели его не соблюдают.

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