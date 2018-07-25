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Генерала Дрыманова официально обвинили в коррупции

Общество

Решением суда он помещен под стражу до 12 сентября

Генерала Дрыманова официально обвинили в коррупции
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Продажный генерал

Москва, 25 июля 2018, 09:42 — REGNUM  Бывшему руководителю Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Александру Дрыманову предъявлено обвинение в коррупции. Об этом сообщил источник в следственных органах.

Генералу Дрыманову официально предъявлено обвинение в получении взяток, рассказал источник агентству ТАСС. На 31 июля намечено рассмотрение апелляции, поданной защитой генерала после его ареста.

Как сообщало ИА REGNUM, генерала Дрыманова задержали 17 июля в рамках дела криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). Решением суда он помещен под стражу до 12 сентября, содержат Дрыманова в СИЗО «Лефортово».

По версии следствия, генерал получил взятки в крупном и особо крупном размерах. СМИ сообщают, что Дрыманов получил 200 тыс. евро за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова 200 тысяч евро. Виновным себя Дрыманов не признает.

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Дело вора в законе Шакро Молодого
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