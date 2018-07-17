По следам Дрыманова: «Коммерсантъ» берет под защиту вора в законе?

Москва, , 17:55 — REGNUM Казалось бы, в нашумевшем деле о стрельбе у столичного ресторана «Элементс» на Пресне поставлена точка. 14 декабря 2015, защищая от рейдеров хозяйку заведения в двух шагах от Дома Правительства, избитый до полусмерти адвокат Эдуард Буданцев убил двух бандитов и ранил несколько членов бандитской группировки. Это событие уже стало достоянием «Википедии». Спустя два года Буданцев был полностью оправдан, вопреки стараниям Следственного комитета, защищавшего честь мундира своих высокопоставленных сотрудников, коррумпированных криминальным авторитетом Захарием Калашовым по кличке Шакро Молодой. В результате за решёткой оказался сам Шакро, его подручный, организатор рейдерского налёта криминальный авторитет Андрей Кочуйков по кличке Итальянец и другие участники ОПГ. Сидит и подкупленный бандитами бывший заместитель руководителя московского следственного главка генерал Денис Никандров, а глава управления собственной безопасности CК Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов находятся под следствием.

Но 16 июля газета «Коммерсантъ» неожиданно вновь обратилась к этой теме и опубликовала статью под сенсационным заголовком «Стрельбу на Рочдельской признали спецоперацией». «Сенсация» стала расходиться по интернету и породила массу вопросов, прежде всего к скрывшемуся за псевдонимом «Сергей Машкин» автору публикации и самой газете «Коммерсантъ». Прокомментировать ситуацию обозреватель ИА REGNUM Роман Газенко попросил адвоката Эдуарда Буданцева Максима Борисова.

Объявление событий 2015 года на Пресне «спецоперацией» выворачивает всё дело наизнанку. Получается, спецслужбы сами спровоцировали вора в законе к рейдерскому захвату и дали указание Буданцеву расстрелять бандитов. Которые в этом изощрённом сценарии просто стали невинными участниками и жертвами срежиссированного коварным ФСБ постановочного шоу! По нашим каналам нигде не удалось найти подтверждения этой «сенсации».

И не найдёте. Потому что это — ложь. И в самой статье обозревателя газеты «Коммерсантъ» этот напечатанный жирным шрифтом хлёсткий заголовок ничем не подтверждается. Зато материал изобилует другими «неточностями», каждая из которых, по сути, звучит как выступление в суде искушённого и недешёвого защитника «невиновных» бандитов.

Примеры?

Их масса. В публикации убитые вымогатели называются «предполагаемыми». Погибшие Китаев и Домаскин не «предполагаемые вымогатели», как утверждает «Машкин», а самые что ни на есть реальные. Этим лицам официально предъявлено обвинение, и уголовное преследование в отношении них прекращено только в связи со смертью. Далее автор называет раненого Буданцевым Эдуарда Романова «специалистом по урегулированию конфликтов», а участников налёта — сотрудниками ЧОПа. Следствие доказало, что Романов — рецидивист и активный член банды вымогателей, а под ЧОПом скрывалась организованная, прекрасно вышколенная, вооруженная и экипированная по последнему слову спецтехники преступная группа.

Журналист также даёт свою версию случившегося: «переговоры проходили в напряженном, но мирном режиме». Даже не заглядывая в материалы следствия, в распространённом в сети видео с камер наружного и внутреннего наблюдения можно увидеть, что «мирный режим» — это плод воображения автора. Если бы он обратился к нам за консультацией, мы могли бы предоставить ему материалы следствия, доказывающие, что в ходе «мирных» переговоров бандиты фактически незаконно лишили хозяйку заведения свободы и угрожали ей физической расправой. Автор, пытаясь выставить Буданцева зачинщиком конфликта, заявляет, что он размахивал пистолетом. Хотя из видеоматериала явствует, что он, в соответствии с законом, оценив ситуацию как явно угрожающую жизни, продемонстрировал наличие огнестрельного оружия и убрал его назад в кобуру. Скрывшийся под псевдонимом «Сергей Машкин» также попытался выдвинуть свою версию момента, когда конфликт перешёл в кровавую фазу. Из его текста следует, что это неадекватно оцененная Буданцевым угроза — всего лишь рука погибшего налётчика Китаева на заднем кармане, игнорируя избиение сотрудников адвокатской коллегии и беспорядочную стрельбу Китаева. Которого журналист изображает исполнявшим служебные обязанности. Это — очередная ложь. Никаких документов, дающих этому участнику банды вымогателей осуществлять охранную деятельность и применять оружие, нет.

Странно. По всем журналистским законам «деликатного» криминального жанра корреспондент должен был использовать все возможности, чтобы получить информацию из надёжных первоисточников.

Выбор причин, почему он этого не сделал, небогат: либо профнепригодность, либо заведомая тенденциозность в подаче материала.

Но не станет же солидное издание держать сотрудника, который может создать угрозу его репутации. ИА REGNUM уже писало о грубых искажениях, допущенных этим автором на страницах «Коммерсанта» в материалах на эту же тему («Коммерсантъ» против полковника Буданцева»). Тогда Эдуард Буданцев обратился с соответствующим письмом на имя шеф-редактора этого издания Сергея Яковлева и потребовал опубликовать опровержение вымыслов журналиста. Опровержения той публикации на страницах «Коммерсанта» нам обнаружить не удалось. А был ли официальный ответ на это письмо?

Господин Яковлев его проигнорировал. Таким образом он де-факто выразил солидарность с автором заведомой лжи, что и выразилось в нынешней публикации. Что касается самого журналиста — сразу после события на Рочдельской он «взял тему», появлялся в коллегии «Диктатура закона», получал все необходимые материалы и консультации и публиковал объективные обзоры. Потом внезапно прекратил с нами контакты, но, по нашим сведениям, начал активно общаться с другой стороной конфликта. Повлияло ли это на то, что «Коммерсантъ» резко поменял тональность своих публикаций на эту тему, сказать не берусь. Но это совпадение — более чем странное.

Какой, на ваш взгляд, смысл издательскому дому «Коммерсантъ» идти на такие репутационные издержки — балансировать на грани закона, нарушая все мыслимые нормы журналистской профессии, дезавуируя выводы следствия и приговор суда?

Надо искать, кому выгодно. В своей публикации журналист фактически проговаривается. Он начинает материал словами «Как стало известно «Ъ», обжалуя приговор по делу о вымогательстве у владелицы ресторана Elements, вынесенный вору в законе Захарию Калашову (Шакро Молодой) и его сообщникам, защита рассчитывает отменить и прекращение другого громкого дела — об убийстве двух предполагаемых вымогателей во время происшедшего конфликта». То есть журналисту известны планы защиты вора в законе, о которых неизвестно нам. Возможно, здесь и кроется мотив, который трудно усмотреть просто в симпатиях журналиста к бандитской группировке.

Но «Ъ», несмотря на официальное опровержение с нашей стороны, почти дословно повторяет ложь предыдущей статьи на эту тему. Тогда он фактически заявил, что профессиональный спецназовец, ветеран боевых действий и реальных, а не фейковых спецопераций своей пулей пожизненно усадил в инвалидное кресло непричастного к уголовному преступлению «богоугодного человека». Речь шла о раненом Буданцевым Георгии Березине — участнике ОПГ, отсидевшем 6 лет за хищение и грабёж.

Теперь снова читаем: «На сторону Итальянца встал и мелкий коммерсант Георгий Березин, оказавшийся в Elements случайно: он готовил выпуск новогодних православных календарей и приехал к Андрею Кочуйкову показать макет, рассчитывая на его материальную поддержку», — так «Коммерсантъ» снова описал рецидивиста, доказанно участвовавшего в операции захвата ресторана. Циничный приём, с помощью которого журналист попытался представить Буданцева негодяем, стрелявшим в «случайно оказавшегося на месте преступления» православного иконописца.

В той же статье этот автор, стремясь изобразить Эдуарда Буданцева, заслуженного ветерана спецслужб, психически неуравновешенным нарушителем закона, солгал, что он явился в суд со своим наградным пистолетом. Напомню — на тот момент изъятым как вещественное доказательство.

Вы полагаете, что газета попала под коррупционное влияние вора в законе, как и высокопоставленные сотрудники Следственного комитета, а также осужденные по этой статье сотрудники Пресненского ОВД?

Я не буду давать оценку его побудительных мотивов, поскольку не вижу в них никакой логики. Зачем солидному изданию занимать заведомо провальную позицию поддержки вора в законе и его группировки? Но вопросы, несомненно, остаются.

Случайно ли публикация совпала с окончанием чемпионата мира по футболу, тематика которого затмила бы эту «сенсацию»? И почему ложь и дезинформация в этой статье рифмуются с логикой последней лихорадочной попытки защиты Шакро вырвать его на свободу?

Я бы указал на другое совпадение. Публикация по времени совпала с арестом Александра Дрыманова — подавшего в отставку главы Главного следственного управления СК России. Он проходил свидетелем по делу о коррупции своих подчинённых — уже упомянутого Дениса Никандрова, а также находящихся под следствием его коллег — начальника УСБ СКР Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова. Они обвиняются в получении взятки за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянца), подручного вора в законе Захария Калашова (Шакро). Арест Александра Дрыманова — это сигнал для Шакро. Первоначально дело на Дрыманова не заводилось, поскольку он является спецсубъектом. Возбудить против него уголовное дело — исключительная компетенция руководителя СК Александра Бастрыкина. Защита Калашова не может не понимать, что арест Дрыманова означает точку невозврата в деле о стрельбе на Рочдельской, поскольку фактически свидетельствует, что Следственный комитет больше не будет заниматься защитой чести мундира, выгораживая своих сотрудников, попутно обеляя тех, кто пытался через них купить себе освобождение.

Подозрение на заказной материал укрепляет фактически неприкрытое лоббирование интересов находящегося за решёткой вора в законе Захария Калашова в финале этой «сенсационной» статьи. «Органы следствия и суды, рассматривающие уголовные дела по событиям на Рочдельской, своими действиями в полной мере «реабилитировали» действия Буданцева, стрелявшего в безоружных людей, сделав этих людей виноватыми. Если обе жертвы будут оправданы по делу о вымогательстве, представители потерпевших потребуют от СКР возобновления расследования уголовного дела о перестрелке по вновь открывшимся обстоятельствам», — заявляет «Коммерсантъ».

Вне зависимости от того, чем руководствовался укрывшийся за псевдонимом журналист, его статья, по сути, — это попытка оказать давление на суд высшей инстанции и подготовить общественное мнение к тому, что бандиты и коррупционеры в погонах пострадали невинно. В любом случае мы, как, полагаю, и большинство читателей «Коммерсанта», ждём разъяснений.

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