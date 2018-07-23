Передавшая СМИ видео с пытками адвокат покинула Россию

Москва, , 14:43 — REGNUM Из Российской Федерации уехала адвокат Ирина Бирюкова, которая ранее передала журналистам «Новой газеты» видео избиения одного из заключенных ярославской колонии №1. Об этом сообщила сама адвокат газете «Коммерсантъ».

По словам женщины, она покинула территорию страны на следующий день (21 июля) после публикации соответствующего материала.

Напомним, видеозапись с издевательствами над заключенным ярославской колонии №1 ранее попала в СМИ. Следственные органы, которые заинтересовались данным инцидентом, возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия.

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