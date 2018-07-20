Пятница, 20 Июля 2018 года
20:12:40 МСК

Насилие над заключенным: в Ярославле на сотрудников колонии завели дело

Общество

Нанесли заключенному множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и конечностям

Ярославль, 20 июля 2018, 16:48 — REGNUM  Уголовное дело в отношении сотрудников УФСИН РФ по Ярославской области возбуждено по факту избиения заключенного, 20 июля сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Уточняется, что дело возбудили после того, как факт избиения попал на страницы СМИ. Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»).

«По данным следствия, сотрудники УФСИН России по Ярославской области, находясь на территории исправительной колонии № 1, расположенной в городе Ярославле, действуя умышленно, явно превышая пределы своих должностных полномочий, применили насилие в отношении заключенного, — сообщили в пресс-службе. При этом они нанесли мужчине множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и конечностям».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля в СМИ Ярославской области попал материал об избиении в колонии № 1. СКР начал доследственную проверку.

Материал, попавший в СМИ — видеозапись с портативного видеорегистратора, на котором — избиение осужденного: беззащитного человека бьют резиновыми дубинками люди в камуфляжной форме.

Читайте подробнее: Следком Ярославской области начал проверку по факту пыток в колонии

Читайте ранее в этом сюжете: СКР возбудил уголовное дело по сообщению о пытках в ярославской колонии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в местах лишения свободы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить