Насилие над заключенным: в Ярославле на сотрудников колонии завели дело

Ярославль, , 16:48 — REGNUM Уголовное дело в отношении сотрудников УФСИН РФ по Ярославской области возбуждено по факту избиения заключенного, 20 июля сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Уточняется, что дело возбудили после того, как факт избиения попал на страницы СМИ. Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»).

«По данным следствия, сотрудники УФСИН России по Ярославской области, находясь на территории исправительной колонии № 1, расположенной в городе Ярославле, действуя умышленно, явно превышая пределы своих должностных полномочий, применили насилие в отношении заключенного, — сообщили в пресс-службе. — При этом они нанесли мужчине множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и конечностям».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля в СМИ Ярославской области попал материал об избиении в колонии № 1. СКР начал доследственную проверку.

Материал, попавший в СМИ — видеозапись с портативного видеорегистратора, на котором — избиение осужденного: беззащитного человека бьют резиновыми дубинками люди в камуфляжной форме.

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