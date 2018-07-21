Суббота, 21 Июля 2018 года
11:27:48 МСК

«Большой шаг для человечества»: в США распродадут вещи Нила Армстронга

Общество

Коллекция включает в себя множество артефактов, в том числе и те, что Армстронг брал с собой в полёт на Луну

«Большой шаг для человечества»: в США распродадут вещи Нила Армстронга
Нил Армстронг

Даллас, США, 21 июля 2018, 09:26 — REGNUM  Поклонники американского астронавта Нила Армстронга, который считается первым человеком, ступившим на поверхность Луны, получат возможность приобрести его личные вещи, передает телеканал ABC News.

Личная коллекция астронавта, который скончался в 2012 году в Огайо, будет продана на аукционах дома Heritage Auctions в Далласе.

Коллекция включает в себя множество артефактов, в том числе и те, что Армстронг брал с собой в полёт на Луну. Поклонники смогут приобрести флаги, предметы гардероба, памятные серебряные и золотые монеты, принадлежавшие астронавту.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2017 года похитили из американского музея в городе Уапаконета, штат Огайо, была похищена выполненная из золота копия лунного модуля, ранее принадлежавшая Нилу Армстронгу.

Читайте также: Золотая копия лунного модуля Нила Армстронга похищена из музея в США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аукционы предметов искусства и исторических раритетов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить