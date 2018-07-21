«Большой шаг для человечества»: в США распродадут вещи Нила Армстронга

Даллас, США, , 09:26 — REGNUM Поклонники американского астронавта Нила Армстронга, который считается первым человеком, ступившим на поверхность Луны, получат возможность приобрести его личные вещи, передает телеканал ABC News.

Личная коллекция астронавта, который скончался в 2012 году в Огайо, будет продана на аукционах дома Heritage Auctions в Далласе.

Коллекция включает в себя множество артефактов, в том числе и те, что Армстронг брал с собой в полёт на Луну. Поклонники смогут приобрести флаги, предметы гардероба, памятные серебряные и золотые монеты, принадлежавшие астронавту.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2017 года похитили из американского музея в городе Уапаконета, штат Огайо, была похищена выполненная из золота копия лунного модуля, ранее принадлежавшая Нилу Армстронгу.

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