Золотая копия лунного модуля Нила Армстронга похищена из музея в США

Солт-Лейк-Сити, США, , 06:07 — REGNUM

Злоумышленники похитили из американского музея в городе Уапаконета, штат Огайо, выполненную из золота копию лунного модуля. Экспонат принадлежал астронавту США Нилу Армстронгу, сообщает Russia Today со ссылкой на сообщение полицейских города.

Об особой ценности украденного объекта заявили сотрудники полиции: «Во всем мире существует только три таких копии. Каждая из них была вручена в Париже одному из трех астронавтов, осуществивших (лунную. — прим. ИА REGNUM) миссию, вскоре после их возвращения».

Правоохранители обратились к общественности с просьбой оказать посильную помощь в поимке злоумышленников и сообщать ведомству любую имеющую отношение к инциденту информацию.

Напомним, Уапаконета — родной город американского космонавта, летчика-испытателя и инженера Нила Армстронга, в 1969 году руководившим выполнявшим лунную миссию экипажем космического корабля «Аполлон-11».