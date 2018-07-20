В чём организация медпомощи в Москве уступает другим мировым мегаполисам

Москва, , 19:08 — REGNUM Включение Москвы в пятёрку мегаполисов мира по эффективности организации медицинской помощи является очень хорошим показателем, однако столичной медицине есть куда стремиться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила заместитель генерального директора по медицине Международного медицинского кластера Влада Сайфетдинова, комментируя исследование консалтинговой компании PwC.

«Другие города выиграли, на мой взгляд, прежде всего благодаря тому, что их системы медпомощи более проактивны в работе с пациентами, буквально нацелены на то, чтобы достучаться до измотанных жизнью в большом городе, хронически занятых горожан, чтобы побудить их заниматься своим здоровьем. Системы медпомощи в этих городах работают по принципу «если пациент не идёт к врачу, то врач идёт к пациенту», — подчеркнула она.

Сайфетдинова отметила, что, например, в Сиднее развита сфера выездных услуг врачей — стоматологических клиник на колёсах, которые регулярно выезжают в школы и дома престарелых, специальная служба офтальмологов на выезде и даже своего рода скорая психиатрическая помощь.

Напомним, согласно отчёту PwC «Исследование эффективности здравоохранения в городах мира» среди 15 мировых мегаполисов по качеству организации медицинской помощи Москва уступила Сиднею, Нью-Йорку, Сингапуру и Лондону.

«В этой дистанционной работе с пациентами врачам мегаполисов очень помогает цифровизация медицинских процессов. В борьбе за внимание горожан в ход идут не только электронные медкарты и удалённая запись к врачу через интернет, но и телемедицина, включая различные платформы, посредством которых можно описать в чате с доктором свои симптомы, а также различные приложения для смартфонов, которые мотивируют пациента заниматься своим здоровьем самостоятельно, следить за лишним весом, сердечным ритмом и другими ключевыми параметрами», — подчеркнула она.

Так, в Нью-Йорке многие больницы интегрировали свои данные с приложением Health Records, которое встроено в операционную систему Apple: владелец смартфона, таким образом, получает оперативный доступ ко всей своей медицинской истории и может брать на себя роль менеджера собственного здоровья.

Добавим, согласно исследованию, Москву признали лучшей по доступности врачей общей практики, однако столица уступает другим городам по уровню зарплат врачей и продолжительности жизни. Кроме того, Москва находится в числе лидеров по показателям смертности от онкологических заболеваний и инсультов.

«В Москве же, да и в нашей стране в целом, среди граждан, к сожалению, до сих пор распространен другой подход: мол, если вдруг заболею — пойду к мудрому доктору, он меня вылечит. Такая психология особенно вредна в случае, когда докторам нужно бороться с болезнями, требующими ранней диагностики — прежде всего с той же онкологией, по которой, как справедливо отмечено в исследовании PwC, уровень смертности в Москве высок», — считает эксперт.

По мнению Сайфетдиновой, перспективы подняться в рейтинге оказания медпомощи и войти примерно через 10−15 лет в тройку мировых лидеров у российской столицы есть, так как городская власть, муниципальные органы здравоохранения и российский Минздрав делают многое для развития дистанционных медицинских услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, объём финансирования бесплатной медпомощи, запланированный на 2018 год, вырос на 16%.

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