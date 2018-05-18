В России в 2 раза расширилась сеть казачьих учебных заведений

Москва, , 11:16 — REGNUM В России за последние пять лет почти в два раза увеличилось количество образовательных организаций казачьей направленности. Отмечается рост интереса родителей к казачьему воспитанию. Об этом заявила замминистра образования и науки РФ Татьяна Синюгина на всероссийском семинаре-совещании с руководителями казачьих кадетских корпусов, сообщили в Минобрнауки.

«Сейчас в России насчитывается более 4 тысяч учреждений. Численность детей, приобщающихся к традициям российского казачества, а главное — казачьему укладу жизни, выросла почти в три раза и составляет более 100 тысяч ребят. Это произошло за счёт увеличения количества казачьих классов», — привела цифры Синюгина.

Работа по организации образовательного процесса продолжается. По ее мнению, особое внимание должно быть уделено подготовке и повышению квалификации педагогического состава системы казачьего образования. В настоящее время среди кадрового состава учителей-предметников, работающих в казачьих кадетских корпусах, всего 7%педагогов аттестованы на высшую профессиональную категорию и 10% — на первую.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин считает, что современное поколение казаков с уважением относится к своему уникальному историческому наследию и стремится активно участвовать в жизни страны.

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