Путин поприветствовал участников Большого круга российского казачества

Москва, , 09:48 — REGNUM Сегодня, 15 февраля, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям Большого круга российского казачества, сообщается на сайте Кремля.

«На протяжении столетий казаки верой и правдой служили Отечеству, героически сражались за его свободу и независимость. Твёрдо стояли на страже рубежей, осваивали новые территории», — говорится в телеграмме.

По мнению президента, российское казачество бережно сохраняет самобытный уклад, традиции и обычаи отцов и дедов. Также уделяется огромное внимание нравственному, патриотическому воспитанию молодёжи.

Путин отметил, что нынешнее поколение казаков с уважением относится к этому уникальному историческому, культурному, духовному наследию, стремится активно участвовать в жизни страны и общества.

На Большом круге российского казачества предстоит обсудить широкий круг вопросов, связанных с консолидацией российского казачества, упрочением его взаимодействия с государством, церковью, институтами гражданского общества.

Кроме того, предстоит рассмотреть ход реализации Стратегии развития государственной политики в отношении казачества и изучить лучшие идеи и предложения по данной теме.

«Рекомендации и предложения форума будут содействовать эффективному решению насущных задач, стоящих сегодня перед российским казачеством», — выразил уверенность глава государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий атаманов войсковых казачьих обществ подавать декларации о доходах, расходах и имуществе.

Согласно указу, атаманы должны будут подавать декларации ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчётным.

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