Страховые компании «нужно убрать из системы ОМС»

Москва, , 12:03 — REGNUM В Госдуме раскритиковали очередную реформу здравоохранения — страховые компании вовсе не нужны в системе, и их участие следует не увеличивать, а наоборот, минимизировать вплоть до ликвидации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 февраля заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

В правительстве обсуждается реформа системы обязательного медицинского страхования, пишут «Ведомости». По данным издания, предлагается повысить ответственность страховщиков ОМС, а именно переложить на них часть финансирования системы здравоохранения. Финансирование отрасли со стороны государства при этом снизится.

«Финансирование отрасли здравоохранения должно быть прямым, страховые компании сегодня выступают как потребители, и их вообще надо из этой системы убрать. Они используют государственные деньги и деньги людей, при этом диктуют правила, из-за которых страдают наши учреждения здравоохранения», — считает Нилов.

По его словам, из-за действий страховщиков врачи сегодня перегружены «писаниной», и у них почти нет времени на пациентов. Так, например, им приходится назначать пациенту ненужные процедуры, а если он их не проходит, учреждение не получает финансирования в необходимом объёме.

Кроме того, отмечает депутат, доверия к страховым компаниям среди граждан сегодня в целом нет, что показали другие отрасли, например, система обязательного автострахования.

«К сожалению, страховщики работают по принципу советских продавщиц в магазинах: вас много, а я одна. У них неклиетоориентированный подход к делу, если мы говорим, например, про ОСАГО. Что касается системы здравоохранения, то они, страховщики, в ней становятся ненужной прослойкой, которая зарабатывает деньги. Надо минимизировать эту роль, и лучше их вообще убрать из этой системы. А то, что обсуждаются реформы, чтобы на них якобы возложить больше обязательств, то мы видим, что все эти реформы приводят к обратном эффекту: всё больше людей преждевременно уходят из жизни», — уверен Нилов.

Реформа предусматривает, что часть ответственности государства, в том числе финансовой, за здоровье граждан могут переместить на страховые компании. В Минфине считают, что роль страховщиков в этой сфере недостаточна, и «они только пропускают через себя деньги и анализируют счета».

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