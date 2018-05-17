Самолет с 11 дагестанцами, депортированными из Египта, приземлился в Москве

Москва, , 16:14 — REGNUM Правоохранительные органы Египта выслали из страны 11 граждан России. Пять взрослых и шестеро детей прилетели самолетом в столичный аэропорт «Шереметьево». По прилете они прошли необходимые процедуры, после чего все, кроме одной женщины, были отпущены.

«Сегодня ночью 11 человек, в том числе шесть детей, прилетели в Москву. Когда они проходили пограничный контроль в аэропорту «Шереметьево», их задержали и после опроса отпустили всех, кроме Сакинат Байсултановой. Они ожидают, когда Сакинат тоже отпустят, чтобы вместе отправиться в Дагестан», — говорится в сообщении правозащитного центра «Мемориал».

По информации организации, в депортационной тюрьме Каира ждут своего решения о вылете в Россию еще семеро жителей Дагестана. Они будут переправлены в ближайшее время, сообщил сотрудник посольства России.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2018 года появилась информация о задержании в Египте 24 российских граждан, среди которых находились уроженцы Дагестана. Они якобы выехали на Ближний Восток с целью получения религиозного образования, но были задержаны по подозрению в причастности к террористической организации ИГИЛ (организации, деятельность которой запрещена в РФ). Все задержанные в Египте дагестанцы, в том числе девять детей, являются выходцами из одного села в Унцукульском районе.

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