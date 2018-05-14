Дагестанцев, задержанных в Египте, готовят к депортации

Каир, , 18:46 — REGNUM Российские граждане, среди которых 17 уроженцев Дагестана, задержанные правоохранительными органами Египта, будут выдворены из страны в ближайшее время. Они находятся в депортационном отделе одного из аэропортов Каира и ждут окончательного решения о депортации. Пребывание граждан России в стране, по мнению властей Египта, «нежелательно», отметил представитель российского консульства.

Общее число задержанных российских граждан составляет 24 человека. Решение о депортации получено уже в отношении 18 из них, в том числе 17 членов семьи из Дагестана, об исчезновении которых заявили их родственники, приводит ТАСС слова заведующего консульским отделом посольства РФ в Каире Юсуп Абакаров.

По его словам, еще шесть человек, в том числе четверо детей, пока ждут решения. Состояние всех ожидающих депортации удовлетворительное.

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Как сообщало ИА REGNUM, информация о задержании в Египте 17 уроженцев Дагестана появилась в конце апреля 2018 года. Как сообщал правозащитный центр «Мемориал», граждане России выехали в эту страну с целью получения религиозного образования. Среди задержанных девять детей.

Однако приезжих местные власти заподозрили в связях с боевиками, а их родных — в участии в военных действиях в Сирии на стороне ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Информация была проверена российскими дипломатами. Установлено, что все задержанные в Египте являются выходцами из одного села в Унцукульском районе Дагестана.