Дело Скрипалей раскручивают на псевдоправовой основе – Зорькин

Санкт-Петербург, , 15:08 — REGNUM Расследование дело об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии строиться на псевдоправовой основе, которая была заложена ещё в деле экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко. Такое мнение сегодня, 17 мая, на лекции во время Петербургского международного юридического форума высказал председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.

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«Поскольку именно создание видимости полноценного правового разбирательства дела Литвиненко сформировало ту почву массовых представлений, которая далее раз за разом используется для раскручивания в Британии и других странах мира антироссийской истерии», — отметил Зорькин.

Он также отметил, что расследование показывает опасность отказа от связи обвинения и доказательства. Кроме того, глава Конституционного суда РФ отметил угрозу фактической отмены базовых опор правосудия в классическом понимании — с равноправием сторон, презумпцией невиновности и невозможностью прямых обвинений при наличии лишь косвенных улик или предположений, пишет РИА «Новости».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший полковник ГРУ, шпионивший в пользу Великобритании, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в парке в британском городе Солсбери 4 марта. Официальный Лондон заявил, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом, к изготовлению которого причастна Россия. Москва это категорически отрицает. Несмотря на отсутствие доказательств, Лондон продолжает нагнетать антироссийскую истерию.

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