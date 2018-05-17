Жители России ответили, сколько детей хотели бы иметь

Москва, , 13:58 — REGNUM Одного ребёнка хотели бы иметь 10% жителей России. 48% хотят двоих детей — это самый частый ответ. 21% горят желанием завести троих детей, 9% — четверых детей и больше. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Оптимальным возрастом рождения первого ребенка для женщины чаще всего граждане РФ называют 21−24 года (51%). Оптимальным возрастом рождения первого ребенка для мужчины большинство опрошенных называют 25−29 лет.

Главными причинами того, что мешает родить первого или ещё одного ребенка, жители России называют «отсутствие стабильного источника дохода», «большие затраты на содержание ребёнка» и «недостаточный размер жилпощади».

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 18 апреля 2018 года в 54 субъекта РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 59% жителей России наблюдают рост рождаемости в стране. 16% считают, что остается неизменной, 11% — снижается. 15% затруднились ответить.

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