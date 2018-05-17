Рост рождаемости в России отмечают около 60% граждан

Москва, , 13:57 — REGNUM 59% жителей России наблюдают рост рождаемости в стране. 16% считают, что остается неизменной, 11% — снижается. 15% затруднились ответить. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

По мнению тех, кто отмечет рост рождаемости, происходит это «в основном из-за материнского капитала», выплаты «пособий до полутора лет», и в целом потому, что «государство помогает мамам».

Те, кто наблюдает снижение рождаемости, основную причину видят в «нищете, и неблагополучии».

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 18 апреля 2018 года в 54 субъекта РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, большинство жителей России (48%) хотят иметь двоих детей, 10% — одного.

Читайте также: Жители России ответили, сколько детей хотели бы иметь