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В Ташкенте планируют учредить День города

Общество

Для обсуждения этого вопроса будут приглашены эксперты и историки

В Ташкенте планируют учредить День города
Dilshod Akbarov
Ташкент

Ташкент, 16 мая 2018, 18:52 — REGNUM  При администрации Ташкента создан общественный совет, который прорабатывает вопрос организации Дня города, сообщает 15 мая издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на хокимят столицы республики.

В администрации Ташкента отметили, что для обсуждения этого вопроса будут приглашены эксперты и историки. Исполняющий обязанности хокима города Джахонгир Артыкходжаев заявил, что в администрацию постоянно поступают подобные предложения.

Кроме этого, по инициативе главы города в Ташкенте появится фотозона с хэштегом «Ташкент любит вас». В администрации считают, что это креативно и отражает гостеприимство жителей столицы Узбекистана.

Празднование Дня Ташкента планируется организовать по общепринятым стандартам — с массовыми гуляниями в выходной день, фейерверком, праздничной программой и концертами.

Отметим, Ташкент является древним и крупнейшим городом Узбекистана. Его население превышает 2,4 млн человек. Первое упоминание о городе датируется II в. до н. э.

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