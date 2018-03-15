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На дорогах гололед: москвичей призвали пересесть на общественный транспорт

Общество

«Помните, что на скользкой дороге риск аварий повышается»

Москва, 15 марта 2018, 07:58 — REGNUM  В связи с неблагоприятными погодными условиями столичным водителям рекомендовали отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом, сообщает 15 марта пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

По данным Гидрометцентра, днем в столице ожидается −2…−5 градусов, снег не прекратится в течение дня, на дорогах образуется гололед.

«Помните, что на скользкой дороге риск аварий повышается. Настоятельно рекомендуем воспользоваться городским транспортом, чтобы добраться до работы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что городской транспорт полностью подготовлен к работе в плохую погоду, метро, московское центральное кольцо, наземный транспорт и электрички работают в штатном режиме.

Напомним, ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что в Москве и Подмосковье на текущей неделе ожидаются ледяные дожди, снегопад и резкое похолодание.

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