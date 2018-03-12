Москву ожидает «вторжение полярного воздуха»

Москва, , 10:04 — REGNUM Ледяные дожди, снегопад и резкое похолодание ожидаются в Москве и Подмосковье на текущей неделе. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

По данным синоптиков, 13 — 14 марта синоптическая ситуация в столичном регионе будет определяться теплым сектором атлантического циклона.

«Небо затянут плотные слоистые облака, пройдут небольшие осадки (снег, морось), ночью и утром местами возможен слабый ледяной дождь, — говорится в сообщении. — Ночью 0…-3°, днём 0…+3°».

Отмечается, что 15 марта в Москве ожидается выпадение осадков в виде снега.

«Через Центральную Россию пройдет холодный атмосферный фронт, который обрушится на столицу обильными снегопадами — до 25% месячной нормы, (…) начнется вторжение полярного воздуха», — говорится в сообщении.

В ночь с четверга на пятницу (16 марта) в столице температура воздуха понизится ночью до −10…−15°, днем не выше −5…−10°.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 марта ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что теплые весенние дни с плюсовой температурой стоит ожидать в московском регионе не ранее апреля.

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