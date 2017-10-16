Стартовал Всероссийский конкурс для старшеклассников «Мой первый бизнес»

Москва, , 16:57 — REGNUM Конкурс для учащихся старших классов «Мой первый бизнес» будет осуществляться в интерактивной форме на специальном портале www.kapitany.ru в сети Интернет .

Задачи конкурса — повысить интерес школьников старших классов к реализации собственных предпринимательских идей и бизнес-проектов; дать мотивацию для получения профильного и дополнительного образования; повысить стремление реализоваться через инновационную и научно-технической деятельность.

Принять участие в конкурсе может любой учащийся старших классов.

В ходе конкурса будут отобраны проекты по следующим номинациям: «Интернет-инициативы», «Блоги и влоги учащейся молодёжи», «Инновации и инновационное предпринимательство», «Do it yourself» / «Сделай сам», «Music Production». Наставниками школьников станут представители российской блогосферы, пользующихся авторитетом у молодежной аудитории: Николай Соболев, Мария Вэй, Клава Кока, Вилсаком, Ян Топлес.

Две тысячи финалистов получат сертификаты на участие в образовательных бизнес-лагерях, которые пройдут в 32 городах России, а также гранты на дистанционное обучение на программе «Капитаны России». Сто лучших участников получат гранты на очное обучение на факультете бизнеса «Капитаны» Российского экономического факультета имени Г.В. Плеханова.

Организатором конкурса являются Благотворительный фонд поддержки образовательных программ «Капитаны» при непосредственной поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Российского движения школьников и Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова.