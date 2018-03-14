Ростуризм актуализировал список завышающих цены к ЧМ-2018 отелей

Москва, , 15:55 — REGNUM Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) актуализировал список отелей, завышающих цены во время проведения чемпионата мира по футболу — 2018, сообщается 14 марта на сайте ведомства.

Так, по состоянию на 12 марта в список нарушителей вошли 48 гостиниц, что в два раза больше, чем две недели назад. В обновленном списке присутствуют семь отелей Калининградской области, которые фигурировали в прошлой редакции документа. Остальные 17 скорректировали цены.

Больше всего нарушений было отмечено в Санкт-Петербурге (19), далее следует Москва (9), Калининградская область (8), Краснодарский край (7), Волгоградская и Самарская области (по 2). Замыкает список Свердловская область, где выявлена одна гостиница-нарушитель.

«Обновленный список гостиниц, завышающих цены во время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018, направлен для принятия мер в уполномоченное ведомство — Роспотребнадзор», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Роспотребнадзор выявил более 400 гостиниц, завышающих цены в преддверии ЧМ-2018. По фактам выявленных нарушений возбуждено более тысячи дел на общую сумму свыше 2,6 млн рублей.

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