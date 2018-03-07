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Росавиация начнёт ежесуточный мониторинг цен на авиабилеты в города ЧМ-2018

Общество

О фактах необоснованного подорожания билетов ведомство будет сообщать в ФАС, Генпрокуратуру, Роспотребнадзор и Ространснадзор

Москва, 7 марта 2018, 20:58 — REGNUM  Росавиация с 10 марта начнёт ежесуточный мониторинг стоимости авиабилетов в в города, которые принимают матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В целях предотвращения необоснованного роста тарифов на рейсы между городами — участниками чемпионата мира по футболу 2018 года с 10 марта Федеральное агентство воздушного транспорта приступает к ежесуточному осуществлению мониторинга стоимости перевозок пассажиров», — говорится в сообщении.

Как отмечается, территориальным органам Росавиации предписано организовать мониторинг стоимости воздушных перевозок пассажиров в аэропорты, обслуживающие гостей и участников ЧМ-2018.

Также территориальные органы Росавиации должны будут проинформировать авиакомпании и аэропорты о запрете на повышение тарифов и сборов на авиаперевозки и услуги аэропортов в период проведения мирового первенства.

Подчёркивается, что при выявлении фактов необоснованного роста тарифов или сборов Росавиация буде направлять соответствующие уведомления в Федеральную антимонопольную службу, Роспотребнадзор, Ространснадзор и Генпрокуратуру России для принятия мер реагирования.

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Чемпионат мира по футболу-2018 в России

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