Полигон ТКО «Кулаковский» может быть рекультивирован в 2019 году

Москва, , 19:09 — REGNUM Проект рекультивации полигона ТБО «Кулаковский» должен быть разработан в ближайшее время. Об этом заявила председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова на заседании рабочей группы по эксплуатации и рекультивации полигона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента. По словам Поляковой, это позволит войти в федеральную программу, получить финансирование по проекту и приступить к рекультивации в 2019 году.

«Сегодня разработан проект новой дорожной карты. Мы будем инициировать совещание в правительстве региона с представителями комитета лесного хозяйства и федерального агентства лесного хозяйства, чтобы получить окончательное решение о ситуации с участком», — подчеркнула она.

На заседании рабочей группы по эксплуатации и рекультивации полигона ТКО «Кулаковский» члены инициативной группы также обратились с рядом вопросов по дальнейшим действиям на объекте. В частности, обсуждались возможные варианты технологий, которые могут быть применены при рекультивации. На сегодняшний день технология не определена. Кроме того, обсуждались варианты рекультивации участка площадью 7,3 га, который расположен на землях лесного фонда.

Отметим, полигон ТБО «Кулаковский» находится недалеко от деревни Манушкино в Чеховском районе. Он был введён в эксплуатацию в 1959 году, официально закрыт 1 сентября 2017 года. Его проектная вместимость составляла 8,4 млн тонн, мощность — до 100 тыс. тонн отходов в год. По словам заместителя главы администрации г.о. Чехов Алексея Миронова, после закрытия полигона на участке были проведены необходимые охранные, противопожарные мероприятия, а также установлены камеры.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в праздничные дни 8−11 марта жители подмосковных городов вышли на массовые митинги против работы действующих полигонов ТБО в разных городах Московской области. В центре внимания властей оказались Волоколамск, Балашиха, Наро-Фоминск, Коломна и другие населённые пункты. Протестующие требовали немедленного закрытия действующих полигонов, остановку проезда мусоровозов на закрытые свалки, а также получения достоверной информации о ходе проведения рекультивационных работ.

Читайте подробнее: Подмосковье вновь «топят» в мусоре: жители провели праздники на митингах