Директор лесничества ответит в суде за попустительство «чёрным» лесорубам

Калуга, , 14:20 — REGNUM Дело директора Износковского лесничества в Калужской области, которого следственные органы обвиняют в служебном подлоге, передано в суд. Как сообщил 13 марта корреспонденту ИА REGNUM следователь Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по региону Тимофей Кандалов, следствием собрана достаточная доказательственная база, прокурор утвердил обвинительное заключение.

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По версии следствия, осенью 2017 года сотрудники лесничества выявили незаконная вырубка деревьев, ущерб от которой фактически составил 1,7 млн рублей. Эту сумму должна была возместить организация, незаконно срубившая деревья.

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«Чтобы уменьшить размер компенсации, представитель организации уговорил директора лесничества составить подложные документы», — добавили в СКР.

Глава лесничества на служебный подлог пошёл и уменьшил сумму ущерба более чем в шесть раз — до 256 тысяч рублей. Факт нарушения закона вскрыли сотрудники полиции. За совершение служебного подлога обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, только за первые шесть месяцев 2017 года в России было зафиксировано 7,6 тысячи фактов незаконной рубки леса с объёмом 646,9 тыс. куб. м. древесины. Причиненный ущерб составил 4,6 млрд рублей.

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